Adolescente é flagrado dirigindo carro roubado em Teixeira de Freitas

Um adolescente de 17 anos foi flagrado dirigindo um carro roubado na BR-101, no município de Teixeira de Freitas, região sul da Bahia. O flagrante foi feito por policiais rodoviários federais, na tarde desse sábado (10).



Segundo a PRF, os policiais realizavam um comando de fiscalização com foco em segurança viária quando abordaram um Corsa vermelho. No decorrer da fiscalização, a equipe constatou que o condutor era um jovem de 17 anos, que não possuía habilitação. Os policiais também constataram que o veículo estava com as placas clonadas, sendo que o carro original estava com restrição por roubo.