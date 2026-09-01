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Adolescentes de 14 e 16 anos são apreendidos suspeitos de matar idoso na Bahia

Vítima de 62 anos morreu após ser agredida durante uma discussão em fevereiro; adolescentes foram localizados após investigação

  • Foto do(a) author(a) Perla Ribeiro

  • Perla Ribeiro

Publicado em 1 de setembro de 2026 às 15:19

Adolescentes de 14 e 16 anos são apreendidos suspeitos de matar idoso na Bahia
Adolescentes de 14 e 16 anos são apreendidos suspeitos de matar idoso na Bahia Crédito: Divulgação

Dois adolescentes, de 14 e 16 anos, foram apreendidos na segunda-feira (31), em Riachão do Jacuípe, na Bahia, suspeitos de envolvimento na morte do idoso Antônio Angivaldo Fermino da Silva, 62. Segundo a Polícia Civil, os jovens são investigados por ato infracional análogo ao crime de lesão corporal seguida de morte.

A vítima foi agredida fisicamente após uma discussão ocorrida no bairro Alto do Cruzeiro, em fevereiro deste ano. De acordo com as investigações, o idoso foi encontrado em uma via pública por familiares e levado para uma unidade hospitalar. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu.

Após o registro da ocorrência, a Polícia Civil iniciou as diligências para identificar os envolvidos. As investigações levaram aos dois adolescentes apontados como suspeitos. Os mandados de busca e apreensão foram cumpridos nos bairros Bela Vista e Alto do Cruzeiro. Os adolescentes foram conduzidos à unidade policial, onde passaram pelos procedimentos previstos para o caso.

Depois, os dois foram encaminhados para uma unidade socioeducativa. A ação foi realizada por equipes da Delegacia Territorial de Riachão do Jacuípe.

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