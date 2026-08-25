BUSCAS

Advogado desaparece após sair de bar em Xique-Xique, na Bahia

Família oferece recompensa de R$ 5 mil por informações

Carol Neves

Publicado em 25 de agosto de 2026 às 12:54

Gabriel da Silva Alves Crédito: Reprodução

O advogado Gabriel da Silva Alves está desaparecido desde a tarde do último sábado (22), em Xique-Xique, no norte da Bahia. Ele foi visto pela última vez por volta das 15h, nas proximidades do bairro BNH Velho, e, desde então, familiares, amigos e voluntários realizam buscas pela região.

Segundo familiares, Gabriel estava em um bar quando disse que sairia e retornaria rapidamente. Ele deixou o local de moto, que também não foi localizada. Antes de desaparecer, o advogado chegou a fazer uma ligação para parentes, mas não foi possível compreender o que ele dizia, de acordo com a TV Bahia.

A Polícia Civil de Xique-Xique investiga o desaparecimento e informou que as buscas estão em andamento. Por causa das diligências, outros detalhes não foram divulgados neste momento.

A família pede ajuda da população e oferece recompensa de R$ 5 mil por informações que possam levar ao paradeiro de Gabriel. Denúncias também podem ser feitas pelo telefone 181.

A Ordem dos Advogados do Brasil na Bahia (OAB-BA) acompanha o caso e cobra agilidade nas investigações. “Em ação institucional, as presidentes da OAB Bahia, Daniela Borges, e da Subseção Irecê, Leonellea Pereira, enviaram ofício ao secretário de Segurança Pública da Bahia, Marcelo Werner, solicitando intervenção célere e o reforço das diligências no local", diz nota da ordem.