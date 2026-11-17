JUSTIÇA

Advogado é flagrado usando comando secreto para tentar manipular decisão do TJBA

Tribunal identifica comando oculto em petição que tentava direcionar inteligência artificial a produzir decisão favorável a réu

Wendel de Novais

Publicado em 17 de novembro de 2026 às 08:15

Tribunal de Justiça da Bahia Crédito: GIL FERREIRA / CNJ

O Tribunal de Justiça da Bahia (TJBA) encaminhou à Ordem dos Advogados do Brasil – Seção Bahia (OAB-BA) um caso de possível tentativa de manipulação de ferramentas de inteligência artificial utilizadas pelo Judiciário. A situação foi identificada durante a análise de uma apelação criminal pelo desembargador Baltazar Miranda Saraiva, relator do processo na 2ª Turma da Primeira Câmara Criminal. O episódio envolve a inserção de instruções ocultas em uma peça apresentada pela defesa do réu ainda na primeira instância.

O conteúdo foi detectado com o auxílio do Elos IA, ferramenta disponibilizada pelo próprio TJBA para apoiar a elaboração de despachos e a preparação de votos. O sistema conta com um mecanismo específico para identificar possíveis tentativas de manipulação, conhecidas como prompt injection. Nesse caso, a mensagem estava escrita em linhas brancas, tornando-se praticamente imperceptível durante a leitura convencional do documento.

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Segundo o desembargador, as instruções direcionavam a inteligência artificial a analisar o processo e apresentar uma decisão favorável ao réu, independentemente de outras orientações recebidas pelo sistema. O comando também determinava que sua existência fosse mantida em sigilo. A identificação ocorreu justamente por meio da funcionalidade de segurança incorporada à ferramenta tecnológica utilizada pelo gabinete.

A prática conhecida como prompt injection consiste na inserção de comandos em documentos ou outros conteúdos submetidos a sistemas de inteligência artificial, com o objetivo de interferir nas respostas e no funcionamento dessas ferramentas. Diante da ocorrência, o magistrado determinou o registro do episódio nos autos e o encaminhamento de um ofício à OAB-BA, para que a entidade avalie se houve eventual violação dos deveres ético-disciplinares da advocacia. A medida não representa uma condenação antecipada do profissional envolvido.

Ao comentar o episódio, Baltazar Miranda Saraiva destacou que a inteligência artificial deve funcionar como instrumento de apoio à atividade jurisdicional, sem substituir o raciocínio jurídico e a capacidade crítica dos magistrados. O desembargador também ressaltou que a iniciativa não pretende restringir o uso dessas tecnologias pelos advogados, mas combater expedientes ocultos destinados a interferir nos sistemas empregados pelo Poder Judiciário.