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Advogado morre após marquise desabar em São Francisco do Conde

Fernando Macêdo de Souza, 50 anos, morava em Aracaju e havia ido ao município para participar de uma reunião

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 23 de setembro de 2026 às 08:23

Fernando morreu após acidente
Fernando morreu após acidente Crédito: Reprodução

O advogado e servidor público Fernando Macêdo de Souza, de 50 anos, morreu na tarde desta terça-feira (22), após um acidente no Centro de São Francisco do Conde, na Região Metropolitana de Salvador. A ocorrência foi registrada pela 21ª Delegacia Territorial (DT/São Francisco do Conde) como morte acidental.

Natural de Sergipe e morador de Aracaju, Fernando trabalhava dois dias por semana na Prefeitura de São Francisco do Conde. Segundo as informações divulgadas, ele estava de folga, mas foi ao município na terça-feira para participar de uma reunião.

Fernando atuava na Assessoria Jurídica (AJUR) da prefeitura. Em nota, a administração municipal lamentou a morte e destacou a trajetória do servidor, ressaltando sua dedicação ao serviço público e sua contribuição para o município.

Advogado morreu após acidente

Fernando morreu após acidente por Reprodução
Fernando morreu após acidente por Reprodução
Fernando morreu após acidente por Reprodução
Fernando morreu após acidente por Reprodução
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Fernando morreu após acidente por Reprodução

“A Prefeitura de São Francisco do Conde lamenta profundamente o falecimento do advogado e servidor municipal Dr. Fernando Macêdo de Souza, ocorrido na tarde desta terça-feira, 22 de setembro, em decorrência de um trágico acidente”, informou a gestão.

A 21ª DT expediu as guias para realização da perícia e remoção do corpo. A unidade policial informou ainda que diligências e oitivas estão sendo realizadas para esclarecer completamente as circunstâncias do acidente.

Em nota de pesar, a Prefeitura se solidarizou com familiares, amigos e colegas de trabalho de Fernando e desejou força e conforto neste momento de luto.

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Tags:

Advogado E Servidor Municipal Desabamento de Marquise Fernando Macêdo de Souza

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