CRIME

Advogado suspeito de matar colega em disputa por terras é preso na Bahia

Homem de 53 anos é apontado pela Polícia Civil como principal envolvido na morte de Diego Fraga de Castro

Wendel de Novais

Publicado em 14 de agosto de 2026 às 12:32

Diego Castro foi morto a tiros Crédito: Reprodução

O advogado apontado como principal suspeito de envolvimento na morte do também advogado Diego Fraga de Castro, de 41 anos, foi preso nesta sexta-feira (14), durante a Operação Emboscada, deflagrada pela Polícia Civil da Bahia nos municípios de Jeremoabo e Paulo Afonso, no nordeste do estado.

Diego foi encontrado morto a tiros na noite de 4 de agosto, dentro do próprio carro, em uma estrada de acesso ao povoado Espinheiro, na zona rural de Jeremoabo. O corpo estava nas proximidades da Serra da Santa Cruz. Na ocasião, equipes do 20º Batalhão da Polícia Militar foram acionadas após uma denúncia sobre um homem ferido por disparos de arma de fogo.

Diego Castro foi morto a tiros 1 de 5

Segundo a Polícia Civil, o homem preso nesta sexta-feira tem 53 anos e mantinha antigas rixas e desavenças com Diego. A principal linha investigativa aponta que os conflitos estariam relacionados a uma disputa por propriedades rurais no município de Jeremoabo.

Durante o cumprimento de cinco mandados de busca e apreensão em uma propriedade vinculada ao investigado, os policiais encontraram duas armas de fogo. Também foi localizado um caminhão com placa falsa e registro de roubo.

O advogado foi autuado em flagrante por posse irregular de arma de fogo e receptação. A prisão, porém, ocorre no contexto da investigação sobre a morte de Diego, apontado pela polícia como o principal envolvido no homicídio.

Na mesma propriedade, outros dois homens foram presos em flagrante por posse irregular de arma de fogo. Celulares e outros objetos também foram apreendidos e serão submetidos a análise e perícia. O material deverá ser utilizado pelos investigadores na tentativa de esclarecer a dinâmica do assassinato e verificar uma possível participação dos conduzidos no crime.

Investigação

As circunstâncias da morte de Diego ainda estão sendo apuradas. A Polícia Civil informou que novas diligências serão realizadas para esclarecer como o homicídio foi planejado e executado, além de identificar outros possíveis envolvidos.

Diego morava em Paulo Afonso, onde exercia a advocacia. Formado em Direito pela Universidade Salvador (Unifacs), em 2009, ele era especializado em Direito do Estado, Direito Agrário e Direito Notarial e Registral, além de atuar nas áreas de Direito Imobiliário, Cível e Agrário.

Após a morte do profissional, a Ordem dos Advogados do Brasil – Seção Bahia (OAB-BA) e a Subseção de Paulo Afonso lamentaram o crime e afirmaram acompanhar a investigação. A entidade havia informado que solicitaria à Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP-BA) uma apuração profunda e célere do homicídio.

O cumprimento dos mandados nesta sexta-feira foi acompanhado por representantes da OAB, segundo a Polícia Civil, em observância às prerrogativas legais relacionadas ao exercício da advocacia.