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Aeronave que caiu e matou empresário baiano em Sergipe era de 'construção amadora'

Cadastro da Anac aponta que aeronave era um ultraleve Mistral, fabricado em 1994, e tinha capacidade para duas pessoas

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 18 de setembro de 2026 às 10:14

Empresário baiano morre após queda de aeronave em Sergipe
Empresário baiano morre após queda de aeronave em Sergipe Crédito: Reprodução/ Leonardo Barreto/TV Sergipe

A aeronave que caiu e provocou a morte do empresário baiano Orácio José dos Anjos, 61 anos, conhecido como Chitão, era registrada como experimental e de construção amadora junto à Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). O acidente aconteceu no final da manhã desta quinta-feira (17), na zona rural de Macambira, no interior de Sergipe.

De acordo com o g1 de Sergipe, a aeronave de matrícula PU-SBC era um ultraleve Mistral, fabricado em 1994 pela Ultraleger. O modelo tinha configuração biplace, com capacidade para transportar até duas pessoas, e foi adquirido em maio do ano passado.

Empresário baiano morre após queda de aeronave em Sergipe

Empresário baiano morre após queda de aeronave em Sergipe por Reprodução
Empresário baiano morre após queda de aeronave em Sergipe por Leonardo Barreto/TV Sergipe
Empresário baiano morre após queda de aeronave em Sergipe por Reprodução
Empresário baiano morre após queda de aeronave em Sergipe por Reprodução
Empresário baiano morre após queda de aeronave em Sergipe por Reprodução/ Leonardo Barreto/TV Sergipe
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Empresário baiano morre após queda de aeronave em Sergipe por Reprodução

O registro também indica que a aeronave era equipada com um único motor e tinha autorização operacional para realizar voos visuais durante o período diurno. O modelo é classificado como de pouso convencional e estava enquadrado pela Anac nas categorias de construção amadora e experimental.

Segundo a Anac, o enquadramento como construção amadora é destinado a aeronaves cuja maior parte do processo de montagem tenha sido realizada por pessoas físicas. A modalidade é voltada a utilização privada, recreativa ou educativa e não prevê finalidade comercial.

Nesse tipo de registro, a aeronave não passa pelo mesmo processo de certificação aplicado aos modelos produzidos industrialmente em série, como os utilizados na aviação comercial. A autorização é concedida a partir da responsabilidade técnica declarada pelo construtor e de uma vistoria realizada na aeronave.

Orácio era natural de Cícero Dantas, na Bahia, e morava em Fátima, onde mantinha uma funerária e vivia com a esposa e três filhos. Ele também era proprietário da aeronave e, segundo familiares e amigos, costumava pilotá-la havia cerca de cinco anos. As circunstâncias da queda são investigadas pelas autoridades.

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Tags:

Acidente de Avião Baiano Empresário Morto

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