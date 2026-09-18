TRAGÉDIA

Aeronave que caiu e matou empresário baiano em Sergipe era de 'construção amadora'

Cadastro da Anac aponta que aeronave era um ultraleve Mistral, fabricado em 1994, e tinha capacidade para duas pessoas

Wendel de Novais

Publicado em 18 de setembro de 2026 às 10:14

Empresário baiano morre após queda de aeronave em Sergipe Crédito: Reprodução/ Leonardo Barreto/TV Sergipe

A aeronave que caiu e provocou a morte do empresário baiano Orácio José dos Anjos, 61 anos, conhecido como Chitão, era registrada como experimental e de construção amadora junto à Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). O acidente aconteceu no final da manhã desta quinta-feira (17), na zona rural de Macambira, no interior de Sergipe.

De acordo com o g1 de Sergipe, a aeronave de matrícula PU-SBC era um ultraleve Mistral, fabricado em 1994 pela Ultraleger. O modelo tinha configuração biplace, com capacidade para transportar até duas pessoas, e foi adquirido em maio do ano passado.

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O registro também indica que a aeronave era equipada com um único motor e tinha autorização operacional para realizar voos visuais durante o período diurno. O modelo é classificado como de pouso convencional e estava enquadrado pela Anac nas categorias de construção amadora e experimental.

Segundo a Anac, o enquadramento como construção amadora é destinado a aeronaves cuja maior parte do processo de montagem tenha sido realizada por pessoas físicas. A modalidade é voltada a utilização privada, recreativa ou educativa e não prevê finalidade comercial.

Nesse tipo de registro, a aeronave não passa pelo mesmo processo de certificação aplicado aos modelos produzidos industrialmente em série, como os utilizados na aviação comercial. A autorização é concedida a partir da responsabilidade técnica declarada pelo construtor e de uma vistoria realizada na aeronave.