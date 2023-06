Aeroporto de Feira de Santana amplia operação e passa a ter voos para Aracaju

Com o objetivo de atender à demanda dos passageiros, o Aeroporto de Feira de Santana amplia a sua operação e passa a contar com voos para Aracaju. Operada pela Azul Linhas Aéreas, a rota terá conexão em Recife e já está disponível a partir desta sexta-feira (2). O tempo de duração da viagem pode variar e ambos os trajetos, ida e volta, terão conexão com a capital pernambucana.

As passagens podem ser adquiridas pela central de atendimento ou no balcão da Azul localizado no Aeroporto de Feira de Santana, durante os horários de voos, ou diretamente no site da Azul.