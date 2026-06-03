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Aeroporto na Bahia passará por reforma de R$ 6,1 milhões para receber boeings

O aviso de licitação foi publicado no Diário Oficial do Estado na terça-feira (2)

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 3 de junho de 2026 às 16:02

Aeroporto João Durval Carneiro
Aeroporto João Durval Carneiro Crédito: Divulgação / ATL 

O Aeroporto João Durval Carneiro, em Feira de Santana, na Bahia, passará por obras de ampliação e adequação do pátio de estacionamento de aeronaves e pista de rolagem (taxiway) para receber aeronaves de grande porte. Entre os aviões que poderão operar no local está o boeing 737-800, que tem capacidade para até 189 passageiros.

O aviso de licitação para as obras, que têm investimento previsto de R$ 6,1 milhões, foi publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) da última terça-feira (2). A contratação será no formato semi-integrado, cuja empresa vencedora terá o prazo de três meses para elaborar o projeto e executar os serviços, conforme edital.

Segundo a Secretaria de Infraestrutura (Seinfra) da Bahia, as obras visam contribuir no desenvolvimento da aviação regional baiana e possibilitarão a retomada da operação com voos regulares, além da aviação geral, no aeroporto.

O pátio de estacionamento de aeronaves será ampliado de 9.800 m² para 17.000 m², o que permitirá a operação com duas aeronaves de grande porte ou com quatro de médio ou pequeno porte de forma simultânea.

Já a largura da pista irá aumentar de 17,8 m para 25 m, incluindo implantação de acostamento e a realocação do balizamento noturno. A próxima etapa da licitação será a abertura das propostas das empresas interessadas em 3 de agosto.

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