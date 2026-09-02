IRREGULARIDADE

Aeroporto na Bahia tem atividades suspensas por falta de licença ambiental

Empreendimento de Feira de Santana seguia em funcionamento desde dezembro do ano passado em solicitação de renovação

Elaine Sanoli

Publicado em 2 de setembro de 2026 às 18:58

Aeroporto de Feira de Santana Crédito: Reprodução/Redes sociais

O Aeroporto de Feira de Santana, no interior da Bahia, teve suas atividades suspensas nesta quarta-feira (2), após uma fiscalização identificar a ausência de licenciamento ambiental. As operações permanecem suspensas até que as irregularidades sejam solucionadas.

De acordo com a Secretaria de Meio Ambiente da cidade, a licença ambiental do empreendimento venceu em dezembro do ano passado, mas, desde então, não houve registro de protocolo com solicitação de renovação.

12 lugares em Feira de Santana que não existem mais e deixaram saudade 1 de 12

Além da ausência de licença válida, a fiscalização identificou que a empresa não estava cumprindo condicionantes ambientais estabelecidas em portaria.

As condicionantes ambientais são obrigações técnicas e administrativas estabelecidas pelo órgão ambiental para autorizar e controlar o funcionamento de um empreendimento. As medidas incluem procedimentos como monitoramento, manutenção, gerenciamento de resíduos, controle de riscos e outras ações necessárias à proteção do meio ambiente e da coletividade.

As atividades do empreendimento foram suspensas até a regularização ambiental. “A suspensão é uma medida preventiva e temporária. Assim que as pendências forem solucionadas e as exigências ambientais forem devidamente cumpridas, o processo poderá avançar para a regularização. O que buscamos é garantir que o empreendimento opere com segurança ambiental e dentro da legislação”, explicou a representante da pasta, Jaciara Costa.