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Aeroporto na Bahia tem atividades suspensas por falta de licença ambiental

Empreendimento de Feira de Santana seguia em funcionamento desde dezembro do ano passado em solicitação de renovação

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 2 de setembro de 2026 às 18:58

Aeroporto de Feira de Santana
Aeroporto de Feira de Santana Crédito: Reprodução/Redes sociais

O Aeroporto de Feira de Santana, no interior da Bahia, teve suas atividades suspensas nesta quarta-feira (2), após uma fiscalização identificar a ausência de licenciamento ambiental. As operações permanecem suspensas até que as irregularidades sejam solucionadas.

De acordo com a Secretaria de Meio Ambiente da cidade, a licença ambiental do empreendimento venceu em dezembro do ano passado, mas, desde então, não houve registro de protocolo com solicitação de renovação.

12 lugares em Feira de Santana que não existem mais e deixaram saudade

Após 43 anos de atuação, o colégio O Pequeno Príncipe encerrou as atividades em 2010. Até hoje, a escola é lembrada por ex-alunos com saudosismo. O prédio principal é um casarão histórico e pertenceu a Arthur Fróes da Motta.  por Reprodução
O tradicional Feira Palace Hotel, onde já se hospedaram artistas como Roberto Carlos e Xuxa, fechou no ano passado.  por Reprodução
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Um dos restaurantes icônicos da cidade, o Kabana's foi atingido por um incêndio em 2024 por Reprodução
O América Outlet, que tinha lojas de marcas como a Guess e uma roda-gigante, fechou as portas na pandemia. por Wikicommons
Fundada na década de 1970, a pizzaria O Timbau marcou gerações. por Reprodução
O Feira Tênis Clube foi inaugurado em 1944 e foi palco de competições importantes, além de festas famosas e da boate Guaraná. Fechou nos anos 2010. por Reprodução
A panificadora Coelho, que funcionou por 48 anos no Ponto Central, encerrou as atividades em 2021 por Google Street View
O primeiro prédio do Colégio Acesso, inaugurado nos anos 2000, funcionava na Avenida Getúlio Vargas. Hoje, é um restaurante McDonald's. O Colégio Acesso atualmente tem unidades na Avenida Noide Cerqueira e no Ponto Central.  por Google Street View
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Após funcionar por mais de 60 anos, a sorveteria Princesinha encerrou as atividades em 2021 por Reprodução
A Abóbora de Feira, antiga Boate Jerimum, foi demolida no ano passado e está prestes a ser reinaugurada. por CSO Engenharia e Inovare Engenharia/Reprodução
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Após 43 anos de atuação, o colégio O Pequeno Príncipe encerrou as atividades em 2010. Até hoje, a escola é lembrada por ex-alunos com saudosismo. O prédio principal é um casarão histórico e pertenceu a Arthur Fróes da Motta.  por Reprodução

Além da ausência de licença válida, a fiscalização identificou que a empresa não estava cumprindo condicionantes ambientais estabelecidas em portaria.

As condicionantes ambientais são obrigações técnicas e administrativas estabelecidas pelo órgão ambiental para autorizar e controlar o funcionamento de um empreendimento. As medidas incluem procedimentos como monitoramento, manutenção, gerenciamento de resíduos, controle de riscos e outras ações necessárias à proteção do meio ambiente e da coletividade.

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As atividades do empreendimento foram suspensas até a regularização ambiental. “A suspensão é uma medida preventiva e temporária. Assim que as pendências forem solucionadas e as exigências ambientais forem devidamente cumpridas, o processo poderá avançar para a regularização. O que buscamos é garantir que o empreendimento opere com segurança ambiental e dentro da legislação”, explicou a representante da pasta, Jaciara Costa.

O CORREIO procurou a AFS Aeroporto de Feira de Santana S.A. para um posicionamento sobre o assunto e aguarda retorno.

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