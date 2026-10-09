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Agente federal é presa em hotel na Bahia após fugir com filho por meses para não ceder guarda ao pai

Mulher de 43 anos foi encontrada em Filadélfia

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 9 de outubro de 2026 às 10:46

Polícia Rodoviária Federal (PRF)
Polícia Rodoviária Federal (PRF) Crédito: Divulgação

Uma policial rodoviária federal foi encontrada em um hotel de Filadélfia, no norte da Bahia, na noite de quarta-feira (7), após passar meses circulando pelo país com o filho de 6 anos. A mulher, de 43 anos, foi presa em cumprimento a dois mandados judiciais relacionados ao descumprimento de uma decisão sobre a guarda da criança.

A busca pela agente começou em maio, quando a Justiça concedeu a guarda do menino ao pai. Desde então, conforme informações apuradas pela TV São Francisco, ela teria mudado de endereço repetidamente para evitar ser localizada. Durante esse período, a mulher teria se hospedado em pousadas e permanecido na casa de conhecidos. O deslocamento incluiu passagens pelo Rio de Janeiro, por Pernambuco e pelo Distrito Federal, até que ela fosse localizada no município baiano.

PRF em ação

Polícia Rodoviária Federal (PRF) por Divulgação/PRF
Polícia Rodoviária Federal por Divulgação
Polícia Rodoviária Federal (PRF) por Divulgação
Sede da Polícia Rodoviária Federal por Marcelo Camargo/Agência Brasil
Polícia Rodoviária Federal (PRF) em ação por Divulgação
Polícia Rodoviária Federal (PRF) por Divulgação
Viatura da Polícia Rodoviária Federal por Divulgação/PRF
Polícia Rodoviária Federal por Divulgação/PRF
Polícia Rodoviária Federal (PRF) por Divulgação
Polícia Rodoviária Federal e Polícia Militar por Divulgação/PRF
Polícia Rodoviária Federal por Divulgação/PRF
Polícia Rodoviária Federal por Divulgação
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 94 Kg de maconha no interior de um carro por Divulgação/PRF
Polícia Rodoviária Federal (PRF) por Divulgação/PRF
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Polícia Rodoviária Federal (PRF) por Divulgação/PRF

A ocorrência também revelou o possível descumprimento de medidas protetivas estabelecidas em favor da criança. A informação foi identificada durante o cumprimento do mandado de prisão preventiva. Em comunicado, a Polícia Rodoviária Federal informou que a ordem de prisão foi expedida pelo Tribunal de Justiça de Pernambuco. A corporação classificou o caso como estritamente familiar e afirmou que o processo corre sob segredo de Justiça.

A PRF disse ainda que não fornecerá outros detalhes por envolver questões privadas e os direitos de uma criança. A instituição declarou ter adotado os procedimentos legais cabíveis e estar à disposição das autoridades responsáveis. Depois de presa, a agente foi encaminhada ao sistema prisional, onde permanece à disposição da Justiça. O nome dela não foi divulgado.

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