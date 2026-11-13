Água pode ter causado intoxicação de 36 crianças e duas servidoras em escola municipal de cidade na Bahia

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Elaine Sanoli
Publicado em 13 de novembro de 2026 às 19:41
A água consumida no Colégio Amélia Henrique de Reis, localizado na zona rural de Varzedo, no Recôncavo baiano, é investigada como possível causa da intoxicação que levou 36 crianças e duas servidoras a unidades de saúde nesta quinta-feira (12). A Vigilância Sanitária Municipal recolheu amostras da água utilizada na escola para análise. As informações são da TV Bahia.
A unidade escolar, localizada na comunidade de Vila Nova, na região do Saco Roque dos Macacos, é abastecida por um poço artesiano perfurado há mais de 15 anos. A Secretaria Municipal de Saúde encaminhou as amostras ao Laboratório Central de Saúde Pública da Bahia (Lacen), em Salvador, onde passarão por análises.
A suspeita surgiu após estudantes e funcionárias apresentarem sintomas como dores abdominais e diarreia. Ao todo, 38 pessoas precisaram de atendimento médico, sendo 36 crianças e duas servidoras. Desse total, 14 foram encaminhadas à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Santo Antônio de Jesus e outras 24 ao Hospital Regional de Santo Antônio de Jesus (HRSAJ).
Os pacientes passaram por exames médicos e ainda aguardam os resultados. A investigação também é acompanhada pela Diretoria Regional de Saúde (Dires), vinculada à Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab).