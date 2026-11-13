APURAÇÃO

Água pode ter causado intoxicação de 36 crianças e duas servidoras em escola municipal de cidade na Bahia

Vigilância Sanitária recolheu amostras de água de poço artesiano utilizado pela unidade escolar para análise

Elaine Sanoli

Publicado em 13 de novembro de 2026 às 19:41

Crianças foram encaminhadas para o Hospital Regional de Santo Antônio de Jesus Crédito: Divulgação

A água consumida no Colégio Amélia Henrique de Reis, localizado na zona rural de Varzedo, no Recôncavo baiano, é investigada como possível causa da intoxicação que levou 36 crianças e duas servidoras a unidades de saúde nesta quinta-feira (12). A Vigilância Sanitária Municipal recolheu amostras da água utilizada na escola para análise. As informações são da TV Bahia.

A unidade escolar, localizada na comunidade de Vila Nova, na região do Saco Roque dos Macacos, é abastecida por um poço artesiano perfurado há mais de 15 anos. A Secretaria Municipal de Saúde encaminhou as amostras ao Laboratório Central de Saúde Pública da Bahia (Lacen), em Salvador, onde passarão por análises.

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A suspeita surgiu após estudantes e funcionárias apresentarem sintomas como dores abdominais e diarreia. Ao todo, 38 pessoas precisaram de atendimento médico, sendo 36 crianças e duas servidoras. Desse total, 14 foram encaminhadas à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Santo Antônio de Jesus e outras 24 ao Hospital Regional de Santo Antônio de Jesus (HRSAJ).