Alba aprova reestruturação da Segurança Pública e da Polícia Civil

Na SSP, foram extintos 10 cargos de assistentes, dois de diretor e um de corregedor, e foram criados 37 cargos, entre eles 15 apenas de diretores. Já na Polícia Civil, a alteração busca possibilitar a atuação institucional com os órgãos do Sistema Único de Segurança Pública e do Sistema Estadual de Segurança Pública.

"A Polícia Civil do Estado da Bahia tem por finalidade o planejamento, a coordenação, a direção e a execução das ações de polícia judiciária, ressalvada a competência da União, bem como as atividades de repressão criminal especializada, a ser exercida em articulação com os demais órgãos integrantes do Sistema Estadual de Segurança Pública, de modo a viabilizar a consecução de suas competências institucionais", diz artigo do PL.