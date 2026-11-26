VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

Alemão é preso por agredir e forçar relações sexuais com a ex em Camaçari

Ele é investigado por violência psicológica, física e sexual contra a ex-companheira, também alemã

Elaine Sanoli

Publicado em 26 de novembro de 2026 às 17:47

Deam Camaçari Crédito: Divulgação

Um alemão de 59 anos foi preso na última terça-feira (24), em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), por descumprir uma medida protetiva de urgência concedida à ex-companheira, também alemã, de 53 anos. O homem é investigado pelo crime de violência psicológica no contexto de violência doméstica.

De acordo com as investigações da Polícia Civil, o suspeito teria obrigado a vítima a manter relações sexuais, além de submetê-la a humilhações e agressões físicas. Os episódios de violência motivaram a concessão da medida protetiva pela Justiça.

O homem foi localizado na residência onde vivia com a ex-companheira, em um condomínio residencial em Catu de Abrantes. A presença do investigado no imóvel configurou o descumprimento da ordem judicial e resultou na prisão.

A ação foi realizada por equipes da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) de Camaçari, vinculada ao Departamento de Proteção à Mulher, Cidadania e Pessoas Vulneráveis (DPMCV).