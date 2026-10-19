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Alerta amarelo: chuvas provocam queda de energia em quatro bairros de cidade na Bahia

Serviço foi restabelecido durante a noite, em Vitória da Conquista

Elaine Sanoli

Publicado em 19 de outubro de 2026 às 21:52

Chuva vem causando estragos em Vitória da Conquista desde o domingo (18) Crédito: Reprodução

Após registrar chuvas em diferentes pontos, Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia, teve quatro bairros afetados por interrupções no fornecimento de energia elétrica na tarde desta segunda-feira (19). O serviço foi restabelecido durante a noite.

De acordo com a Neoenergia Coelba, as interrupções foram registradas no Centro de Vitória da Conquista e nos bairros Bem Querer, Guarani e Candeias.

“Equipes da distribuidora atuaram desde o registro das ocorrências, causadas por descargas atmosféricas que atingiram a rede elétrica. Desde o final de semana, a região registra fortes chuvas com incidência de descargas atmosféricas, que causam danos aos equipamentos da rede”, informou a concessionária.

Devido às sucessivas quedas de energia elétrica, a Secretaria Municipal de Finanças (Sefin) precisou suspender os atendimentos. Em menos de uma hora, foram registradas quatro interrupções no fornecimento de energia, que provocaram danos a equipamentos utilizados no espaço de atendimento ao público. A sala de vacinação da Unidade de Saúde Régis Pacheco também suspendeu o atendimento em horário estendido devido às oscilações de energia.

Diante do alerta para chuvas intensas, a concessionária reforçou em 300% o número de equipes mobilizadas para atender às possíveis ocorrências provocadas pelas condições climáticas.

Durante a manhã, a Defesa Civil divulgou um boletim que apontava um volume médio de chuva de apenas 0,68 milímetro no município nas 24 horas anteriores. A cidade permanece sob alerta amarelo do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) para chuvas intensas até as 23h59 desta terça-feira (20).

Segundo a Coordenação Municipal de Proteção e Defesa Civil (Compdec), não houve novos chamados relacionados a danos provocados pelas chuvas. A Secretaria Municipal de Assistência Social, Habitação Social e Direitos Humanos (SASHDS) também não recebeu novas solicitações de atendimento e continua acompanhando as famílias assistidas no domingo (18).

Por conta das chuvas, na ocasião, duas residências, no loteamento Vila Elisa, foram atingidas pelas chuvas e registraram alagamentos. Quatro famílias foram atingidas, totalizando 16 pessoas. Uma família foi encaminhada para uma outra casa, cedida por um vizinho. Duas famílias decidiram permanecer em suas residências e uma não precisou ser deslocada.

No bairro Urbis VI, houve dois chamados. Em um deles, houve o desabamento do muro de uma residência, por questões relacionadas à má construção. No outro chamado, não foi observado danos ou riscos à construção.

No Assentamento Fazenda Paixão, na Lagoa das Flores, o volume da água alagou as ruas, dificultando o acesso de veículos e pedestres.