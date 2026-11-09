ATENÇÃO

Alerta de chuva intensa já está em vigor na Bahia; litoral sul tem risco de temporais e granizo

Avisos do Inema e do Inmet indicam temporais até quarta-feira (11); previsão inclui ventos de até 60 km/h

Mariana Rios

Publicado em 9 de novembro de 2026 às 12:59

Grande parte da Bahia em alerta para tempestade Crédito: Reprodução/Inmet

A chuva ganha força em diferentes regiões da Bahia nos próximos dias, com previsão de temporais, ventos intensos e possibilidade de granizo. O litoral sul concentra a maior preocupação, mas Salvador, a Região Metropolitana e o Recôncavo também estão na rota da instabilidade. Os avisos meteorológicos apontam riscos de alagamentos, queda de galhos e deslizamentos de terra.

O cenário é provocado pela chegada de um sistema frontal pelo litoral baiano. Diante da previsão, o Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema) emitiu Estado de Atenção, válido do meio-dia desta segunda-feira (9) até o meio-dia de quarta-feira (11). A previsão inclui ventos entre 40 e 50 km/h, com possibilidade de ocorrências associadas às condições do tempo.

O que fazer durante o temporal? 1 de 5

A previsão da Climatempo é ainda mais preocupante para o Sul do estado. Segundo o instituto, os acumulados de chuva podem ultrapassar 250 milímetros entre segunda-feira (9) e quinta-feira (12) em alguns pontos do litoral sul. O trecho entre Ilhéus e Porto Seguro está entre os que exigem maior atenção. Na quarta-feira (11), o volume pode superar 100 milímetros em apenas 24 horas. A classificação de risco chega a perigo extremo em parte do litoral na terça-feira (10).

Perigo potencial

O Inmet também publicou um aviso de tempestade, classificado como perigo potencial, válido das 9h27 às 23h59 desta segunda-feira. O alerta prevê chuva de 20 a 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros no dia, ventos de 40 a 60 km/h e possibilidade de queda de granizo. Entre os riscos apontados estão interrupção no fornecimento de energia, danos a plantações, queda de galhos e alagamentos.

Onde deve chover mais

Nesta segunda-feira, os maiores volumes são esperados no Extremo Sul e no Baixo Sul, mas as instabilidades também alcançam Salvador, a Região Metropolitana, o Recôncavo, o Oeste e o Sudoeste.

Na terça-feira (10), a chuva deve continuar e ganhar força no litoral, com previsão de céu nublado ou parcialmente nublado em Salvador, na Região Metropolitana e no Recôncavo. O litoral sul permanece como a área de maior preocupação, especialmente entre Ilhéus e Porto Seguro.

Na quarta-feira (11), a instabilidade deve persistir. Salvador e cidades da Região Metropolitana e do Recôncavo podem alternar períodos de chuva e tempo seco. No litoral sul, os acumulados podem passar de 100 milímetros em 24 horas. A Climatempo também prevê chuva intensa na quinta-feira (12).

Municípios já registraram chuva

O volume de precipitação das últimas 48 horas já foi expressivo em cidades baianas. Entre as 9h de sábado (7) e as 9h desta segunda-feira (9), os maiores acumulados monitorados pelo Inema foram registrados em:

- Luís Eduardo Magalhães: 47,2 mm;

- Formosa do Rio Preto: 42,4 mm;

- Mansidão: 40,8 mm;

- Barreiras: 33 mm;

- Riachão das Neves: 31,8 mm;

- Teixeira de Freitas: 28 mm;

- São Desidério: 26 mm.

Cuidados durante os temporais

A chuva intensa pode provocar alagamentos, elevação do nível de rios e córregos, transbordamentos e deslizamentos de terra, principalmente em áreas vulneráveis.

Durante tempestades, a orientação é evitar abrigo debaixo de árvores, não estacionar perto de torres de transmissão e placas de propaganda e não utilizar aparelhos eletrônicos ligados à tomada. Nas áreas costeiras, também é necessário redobrar a atenção durante a navegação e outras atividades na água.