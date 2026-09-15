INVESTIGAÇÃO

Alerta vindo dos EUA leva PF a encontrar arquivos de violência sexual infantil e prender homem na Bahia

Organização internacional rastreou 851 arquivos de violência sexual infantil

Carol Neves

Publicado em 15 de setembro de 2026 às 13:30

Polícia Federal Crédito: Divulgação/Arquivo

Um homem foi preso em flagrante nesta segunda-feira (14), em Luís Eduardo Magalhães, no oeste da Bahia, durante uma operação contra a posse e o compartilhamento de arquivos de violência sexual contra crianças e adolescentes.

A Polícia Federal chegou ao investigado após receber relatórios do National Center for Missing & Exploited Children (NCMEC). Os documentos indicaram que uma conta de armazenamento em nuvem ligada a um usuário da região teria sido utilizada para guardar e enviar 851 imagens e vídeos de abuso sexual infantojuvenil entre 2019 e 2025.

Durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão, os agentes recolheram um celular e um computador portátil. Segundo a PF, uma análise inicial dos equipamentos revelou arquivos com cenas de violência sexual contra crianças, o que levou à prisão em flagrante por armazenamento desse tipo de conteúdo.

A ação fez parte da Operação Salvaguarda e contou com o apoio do 27º Batalhão da Polícia Militar da Bahia. O mandado foi expedido pela Justiça Federal em Barreiras.

Após a diligência, o homem foi levado para a Delegacia da Polícia Federal em Barreiras e, posteriormente, encaminhado ao sistema prisional. Ele permanece à disposição da Justiça Federal.

O celular e o computador apreendidos passarão por extração e análise de dados. A investigação também apura possíveis crimes de aquisição, posse e compartilhamento de material de violência sexual infantojuvenil.