FEIRA DE SANTANA

Alunos são denunciados por suposta lista de meninas "estupráveis" em colégio na Bahia

Conforme relato, outros estudantes teriam usado fantasias de acusados por estupro e feminicídio

Elaine Sanoli

Publicado em 8 de outubro de 2026 às 21:01

Alunos são denunciados por suposta lista de meninas "estupráveis" em colégio na Bahia Crédito: Reprodução

Estudantes do Colégio Anísio Teixeira, em Feira de Santana, no interior da Bahia, foram alvo de uma denúncia nas redes sociais após supostamente se fantasiarem de homens envolvidos em crimes de violência sexual e feminicídio. A denúncia também aponta que outros alunos teriam elaborado uma lista com nomes de colegas da escola consideradas "estupráveis" por um grupo de alunos.

Segundo a publicação, estudantes do 9º ano teriam elaborado uma lista com nomes de alunas do colégio consideradas "estupráveis". De acordo com a denúncia, a folha teria sido fixada em uma parede da sala de aula e, posteriormente, retirada por autoridades da instituição.

Ainda de acordo com o relato publicado por um estudante nas redes sociais, cinco adolescentes teriam utilizado fantasias inspiradas em homens envolvidos em casos de violência contra mulheres, como o ex-jogador Daniel Alves, condenado por agressão sexual na Espanha, Lázaro Barbosa, investigado por homicídios e estupros, e o goleiro Bruno, condenado pela morte de Eliza Samudio. A situação teria ocorrido durante um trote.

"Além disso, fizeram comentários em tom de humor, [dizendo] que mulheres deveriam ser não só mortas, mas também estupradas antes", aponta o relato.

Em uma publicação nas redes sociais, o colégio informou que tomou conhecimento das situações relatadas e está adotando as medidas cabíveis.

Segundo a instituição, medidas pedagógicas estão sendo colocadas em prática, em conformidade com o regimento escolar, o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e os direitos dos envolvidos.

"E o que mais me assusta é justamente isso: a falta de segurança. Saber que existem pessoas ao meu redor capazes de tratar algo tão sério dessa forma me faz questionar até que ponto a escola é realmente um lugar seguro para que está ali", lamentou o estudante responsável pela denúncia.

Veja na íntegra o posicionamento do colégio:

"Diante da publicação que circula nas redes sociais, o Colégio Anisio Teixeira esclarece que está acompanhando as situações mencionadas e adotando as medidas cabíveis, com responsabilidade, acolhimento e respeito à legislação vigente.

Todas as situações que chegaram ao conhecimento da escola vêm sendo acompanhadas com a devida atenção, por meio de medidas pedagógicas respaldadas pela legislação vigente, respeitando os regimentos institucionais, Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e os direitos de todos os envolvidos.

Reafirmamos nosso compromisso com um ambiente escolar seguro respeitoso, livre de violência, discriminação e constrangimento.

Por envolver menores de idade, os casos são conduzidos com a devida cautela, preservando a privacidade dos envolvidos, o que limita a divulgação pública de informações.