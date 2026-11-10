FUGA

Antes de sair do país, desembargadora condenada por vender sentenças na Bahia deu endereço onde nunca morou para a Justiça

Porteiro afirmou que Sandra Inês Rusciolelli Azevedo nunca residiu no imóvel indicado

Wendel de Novais

Publicado em 10 de novembro de 2026 às 07:44

Sandra Inês Rusciolelli foi condenada a 14 anos e 20 dias de prisão Crédito: Reprodução/STJ

A desembargadora aposentada Sandra Inês Rusciolelli Azevedo, condenada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) por envolvimento em um esquema de venda de decisões judiciais na Bahia, informou à Justiça um endereço onde, segundo o oficial responsável pela diligência, nunca residiu. O fato foi considerado pelo ministro Og Fernandes como um dos elementos que apontam risco de fuga da magistrada e de seu filho, o advogado Vasco Rusciolelli Azevedo, segundo informações do UOL.

Sandra e Vasco deixaram o Brasil em setembro com destino a Portugal. Um oficial de Justiça tentou cumprir uma diligência no endereço indicado em outubro de 2026, mas não conseguiu localizá-los. O porteiro do edifício informou que Sandra Inês jamais havia morado no local. Vasco chegou a atender uma ligação do servidor, mas desligou quando soube que se tratava de um oficial da Justiça com mandado.

Sandra Inês Rusciolelli foi condenada a 14 anos e 20 dias de prisão 1 de 4

O episódio foi relatado pelo Ministério Público Federal (MPF), que pediu a prisão preventiva dos condenados após constatar que eles estavam fora do território nacional. Para o ministro Og Fernandes, a saída do país, a indicação de um endereço incompatível com a residência dos investigados e a dificuldade de contato com a Justiça demonstram uma tentativa de evitar a aplicação das decisões judiciais. Na avaliação do STJ, os elementos apresentados configuram um "quadro concreto e objetivo de evasão da jurisdição brasileira".

A ordem de prisão foi expedida na quinta-feira (5), um dia depois de a Corte Especial do STJ condenar Sandra Inês a 14 anos e 20 dias de prisão, em regime inicial fechado. Vasco recebeu pena de 13 anos e 11 meses. A decisão também autorizou a adoção de medidas para formalizar um pedido de prisão preventiva para fins de extradição junto às autoridades portuguesas e determinou que a Polícia Federal providenciasse a inclusão dos dois na Difusão Vermelha da Interpol.