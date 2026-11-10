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Antes de sair do país, desembargadora condenada por vender sentenças na Bahia deu endereço onde nunca morou para a Justiça

Porteiro afirmou que Sandra Inês Rusciolelli Azevedo nunca residiu no imóvel indicado

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 10 de novembro de 2026 às 07:44

Sandra Inês Rusciolelli foi condenada a 14 anos e 20 dias de prisão
Sandra Inês Rusciolelli foi condenada a 14 anos e 20 dias de prisão Crédito: Reprodução/STJ

A desembargadora aposentada Sandra Inês Rusciolelli Azevedo, condenada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) por envolvimento em um esquema de venda de decisões judiciais na Bahia, informou à Justiça um endereço onde, segundo o oficial responsável pela diligência, nunca residiu. O fato foi considerado pelo ministro Og Fernandes como um dos elementos que apontam risco de fuga da magistrada e de seu filho, o advogado Vasco Rusciolelli Azevedo, segundo informações do UOL.

Sandra e Vasco deixaram o Brasil em setembro com destino a Portugal. Um oficial de Justiça tentou cumprir uma diligência no endereço indicado em outubro de 2026, mas não conseguiu localizá-los. O porteiro do edifício informou que Sandra Inês jamais havia morado no local. Vasco chegou a atender uma ligação do servidor, mas desligou quando soube que se tratava de um oficial da Justiça com mandado.

Sandra Inês Rusciolelli foi condenada a 14 anos e 20 dias de prisão

Sandra Inês Moraes Rusciolelli Azevedo foi condenada a 14 anos e 20 dias de prisão por Reprodução
Sandra Inês Moraes Rusciolelli Azevedo foi condenada a 14 anos e 20 dias de prisão por Reprodução
Sandra Inês Moraes Rusciolelli Azevedo foi condenada a 14 anos e 20 dias de prisão por Reprodução
Sandra Inês Rusciolelli foi condenada a 14 anos e 20 dias de prisão por Reprodução/STJ
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Sandra Inês Moraes Rusciolelli Azevedo foi condenada a 14 anos e 20 dias de prisão por Reprodução

O episódio foi relatado pelo Ministério Público Federal (MPF), que pediu a prisão preventiva dos condenados após constatar que eles estavam fora do território nacional. Para o ministro Og Fernandes, a saída do país, a indicação de um endereço incompatível com a residência dos investigados e a dificuldade de contato com a Justiça demonstram uma tentativa de evitar a aplicação das decisões judiciais. Na avaliação do STJ, os elementos apresentados configuram um "quadro concreto e objetivo de evasão da jurisdição brasileira".

A ordem de prisão foi expedida na quinta-feira (5), um dia depois de a Corte Especial do STJ condenar Sandra Inês a 14 anos e 20 dias de prisão, em regime inicial fechado. Vasco recebeu pena de 13 anos e 11 meses. A decisão também autorizou a adoção de medidas para formalizar um pedido de prisão preventiva para fins de extradição junto às autoridades portuguesas e determinou que a Polícia Federal providenciasse a inclusão dos dois na Difusão Vermelha da Interpol.

A condenação é resultado das investigações da Operação Faroeste, que apurou um esquema de comercialização de decisões judiciais relacionadas a disputas de terras no oeste baiano. Durante o julgamento, Og Fernandes apontou a existência de uma negociação entre advogados e o gabinete da então desembargadora para favorecer interesses privados. Parte dos pagamentos ilícitos, segundo a acusação, teria sido repassada em dinheiro vivo ao filho da magistrada.

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Desembargadora Condenada Venda de Sentenças Sandra Inês Moraes Rusciolelli Azevedo

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