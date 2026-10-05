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Aos 21 anos, vereador de Salvador tem 167 mil votos e vira o deputado federal mais jovem da história da Bahia

Sandro Filho superou o recorde de Uldurico Júnior, eleito deputado federal aos 22 anos em 2014

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 5 de outubro de 2026 às 11:05

Sandro FIlho é o deputado federal mais jovem da história da Bahia
Sandro FIlho é o deputado federal mais jovem da história da Bahia Crédito: Reprodução/CMS

A eleição deste domingo (4) colocou Sandro Filho (PP), de 21 anos, em um lugar inédito na política baiana. O vereador de Salvador foi eleito deputado federal com 167.394 votos e passou a ser o parlamentar mais jovem já escolhido pela Bahia para ocupar uma cadeira na Câmara dos Deputados.

Sandro também terminou a disputa entre os principais nomes da bancada baiana. Ele ficou em sexto lugar na votação para deputado federal, atrás de Isidório, Antonio Brito, Neto Carletto, Daniel Alencar e Lucas Reis. A votação superou nomes já conhecidos da política estadual, como Roberta Roma, Jorge Solla, Sergio Brito, Carlos Muniz e Valmir Assunção.

Veja quem são os deputados federais eleitos na Bahia

Veja quem são os deputados federais eleitos na Bahia por Reprodução/TSE
Veja quem são os deputados federais eleitos na Bahia por Reprodução/TSE
Veja quem são os deputados federais eleitos na Bahia por Reprodução/TSE
Veja quem são os deputados federais eleitos na Bahia por Reprodução/TSE
Veja quem são os deputados federais eleitos na Bahia por Reprodução/TSE
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Veja quem são os deputados federais eleitos na Bahia por Reprodução/TSE

O novo deputado supera um recorde que durava 12 anos. Em 2014, Uldurico Júnior foi eleito pela Bahia aos 22 anos, com 39.904 votos, e chegou a ser apontado como o deputado federal mais jovem do país naquela eleição. Filho do ex-deputado Uldurico Pinto, ele assumiu o primeiro mandato na legislatura iniciada em 2015. Neste ano, Uldurico foi preso suspeito de receber R$ 2 milhões de facção para facilitar fuga de presos na Bahia

Sandro Filho foi líder do Movimento Brasil Livre (MBL) na Bahia. Em 2025, porém, foi expulso da organização após uma apuração interna conduzida pelo fundador do movimento, Renan Santos. A investigação apontou uma relação societária envolvendo a esposa de Sandro e um homem que ele afirmou estar ligado a um esquema de lavagem de dinheiro. 

Mesmo após isso, a presença digital ajudou Sandro a ampliar o alcance para além de sua base eleitoral em Salvador e se tornou uma das principais ferramentas utilizadas durante a campanha.

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Tags:

Deputado Federal Eleições 2026

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