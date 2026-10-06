ELEIÇÕES 2026

Aos 30 anos, deputado federal milionário é reeleito e se torna o parlamentar mais rico da Bahia

Parlamentar é natural de Teixeira de Freitas e tem patrimônio de R$ 34 milhões

Wendel de Novais

Publicado em 6 de outubro de 2026 às 08:54

Netto Carleto é o parlamentar mais rico da Bahia Crédito: Reprodução

Neto Carletto (Avante) chega ao segundo mandato na Câmara dos Deputados como o terceiro candidato mais votado da Bahia nas eleições de 2026 e o parlamentar baiano mais rico no Congresso. Aos 30 anos, o parlamentar recebeu 197.240 votos, ficando atrás apenas de Pastor Sargento Isidório (Avante), com 248.147, e Antonio Brito (PSD), com 205.815.

Além da votação expressiva, o patrimônio declarado pelo parlamentar chama atenção. Segundo os dados apresentados à Justiça Eleitoral, Neto Carletto possui R$ 34.333.615,58 em bens, mais do que qualquer outro candidato eleito. A maior parcela está concentrada em uma participação societária em uma empresa de participações, declarada em R$ 17.377.098.

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Ele também informou possuir um prédio comercial em Porto Seguro avaliado em R$ 7,62 milhões e R$ 5,7 milhões aplicados em CDB. A lista de bens inclui ainda participações em empresas dos setores imobiliário, de construção, hoteleiro e de comércio atacadista. Entre os veículos, aparecem uma Toyota SW4, declarada por R$ 357,1 mil, e uma Chevrolet Silverado, avaliada em R$ 449,9 mil.

O patrimônio declarado por Neto Carletto também apresentou forte alta desde a primeira eleição. Em 2022, quando conquistou seu primeiro mandato, o deputado declarou R$ 591.665,02 em bens. Segundo informações da CNN, entretanto, disparada patrimonial foi atribuída pelo parlamentar ao recebimento de uma herança deixada pelo pai, o ex-deputado federal Ronaldo Carletto

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A eleição de 2026 garantiu a Carletto o segundo mandato consecutivo como deputado federal. Ele foi eleito pela primeira vez em 2022, pelo então PP, com mais de 164 mil votos, e tomou posse em fevereiro de 2023. Durante o atual mandato, chegou a ocupar posições de liderança e, em maio deste ano, foi eleito presidente da Comissão de Administração e Serviço Público da Câmara.