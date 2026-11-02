Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Apagão atinge fórum na Bahia, júri segue à luz de lanternas e ré é condenada a mais de 15 anos por morte do irmão

Sessão em Tucano julgou morte após disputa familiar sobre quem dirigiria o carro da mãe

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 2 de novembro de 2026 às 12:49

Fórum Professor Raimundo Brito
Fórum Professor Raimundo Brito Crédito: Reprodução

Uma queda de energia durante um julgamento em Tucano, no interior da Bahia, fez com que a sessão terminasse à luz de lanternas na última terça-feira (27). Dois réus eram julgados pela morte do próprio irmão em 2018 quando as fortes chuvas e os ventos deixaram metade da cidade sem eletricidade, incluindo o Fórum Professor Raimundo Brito.

À frente da sessão, a juíza Marina Torres Lima decidiu prosseguir com os trabalhos, com apoio do Ministério Público e da Defensoria Pública. A preocupação era evitar a dissolução do júri e a necessidade de um terceiro julgamento, já que aquela era a segunda sessão do caso.

“Quando as luzes se apagaram, o que nos iluminou foi o compromisso de cada um com a Justiça e a consciência de que, por trás de cada processo, há famílias que esperam uma resposta”, afirmou a magistrada.

Ao final, Lucilene Jesus de Andrade foi condenada a 15 anos, sete meses e 15 dias de reclusão por homicídio triplamente qualificado. Albertino Jesus de Andrade recebeu pena de um ano e dois meses de reclusão por destruição de cadáver, além de 11 dias-multa, cada um fixado em 1/30 do salário mínimo.

O crime ocorreu em 16 de dezembro de 2018, no povoado Pedra Grande da Tiririca, na zona rural de Tucano. A vítima foi atingida por golpes de arma branca e teve o corpo carbonizado posteriormente.

Segundo o Ministério Público, a morte teria sido motivada por uma discussão entre irmãos sobre quem dirigiria o automóvel da mãe. Lucilene havia passado sete anos em prisão preventiva, enquanto Albertino havia cumprido cinco anos anteriormente.

Mesmo com a iluminação reduzida, o julgamento foi concluído. “Foi muito gratificante concluir o julgamento de forma satisfatória, com respeito às garantias individuais, mesmo diante de tamanha adversidade”, disse a juíza.

Mais procurados: veja quem são os criminosos no Baralho do Crime

Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Mais procurados: veja quem são os criminosos no Baralho do Crime por SSP-BA
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Mais procurados: veja quem são os criminosos no Baralho do Crime por SSP-BA
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por SSP-BA
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por SSP-BA
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Mais procurados: veja quem são os criminosos no Baralho do Crime por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Mais procurados: veja quem são os criminosos no Baralho do Crime por SSP-BA
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Mais procurados: veja quem são os criminosos no Baralho do Crime por SSP-BA
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Mais procurados: veja quem são os criminosos no Baralho do Crime por SSP-BA
Mais procurados: veja quem são os criminosos no Baralho do Crime por SSP-BA
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Mais procurados: veja quem são os criminosos no Baralho do Crime por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Mais procurados: veja quem são os criminosos no Baralho do Crime por SSP-BA
Mais procurados: veja quem são os criminosos no Baralho do Crime por SSP-BA
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
1 de 52
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução

Marina Torres Lima também destacou o impacto que uma nova interrupção teria para as partes envolvidas. “Entregamos a prestação jurisdicional com uma resposta efetiva à sociedade e às partes, evitando que um processo que já se arrastava havia anos tivesse de ser julgado pela terceira vez”, declarou.

O Tribunal de Justiça da Bahia mantém o programa TJBA Mais Júri, que chega à terceira edição com o objetivo de ampliar o número de sessões em todo o estado. Instituída pelo Decreto Judiciário nº 353/2026, a iniciativa busca acelerar a tramitação e o julgamento de processos relacionados a crimes dolosos contra a vida.

Mais recentes

Imagem - PM apreende três carros durante fiscalização contra paredões em Salvador

PM apreende três carros durante fiscalização contra paredões em Salvador
Imagem - Bahia deve ter calor até 2 °C acima da média e menos chuva em novembro, prevê Inmet

Bahia deve ter calor até 2 °C acima da média e menos chuva em novembro, prevê Inmet
Imagem - Cratera interdita parcialmente trecho da BR-324 em Simões Filho

Cratera interdita parcialmente trecho da BR-324 em Simões Filho