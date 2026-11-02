JUSTIÇA

Apagão atinge fórum na Bahia, júri segue à luz de lanternas e ré é condenada a mais de 15 anos por morte do irmão

Sessão em Tucano julgou morte após disputa familiar sobre quem dirigiria o carro da mãe

Carol Neves

Publicado em 2 de novembro de 2026 às 12:49

Fórum Professor Raimundo Brito Crédito: Reprodução

Uma queda de energia durante um julgamento em Tucano, no interior da Bahia, fez com que a sessão terminasse à luz de lanternas na última terça-feira (27). Dois réus eram julgados pela morte do próprio irmão em 2018 quando as fortes chuvas e os ventos deixaram metade da cidade sem eletricidade, incluindo o Fórum Professor Raimundo Brito.

À frente da sessão, a juíza Marina Torres Lima decidiu prosseguir com os trabalhos, com apoio do Ministério Público e da Defensoria Pública. A preocupação era evitar a dissolução do júri e a necessidade de um terceiro julgamento, já que aquela era a segunda sessão do caso.

“Quando as luzes se apagaram, o que nos iluminou foi o compromisso de cada um com a Justiça e a consciência de que, por trás de cada processo, há famílias que esperam uma resposta”, afirmou a magistrada.

Ao final, Lucilene Jesus de Andrade foi condenada a 15 anos, sete meses e 15 dias de reclusão por homicídio triplamente qualificado. Albertino Jesus de Andrade recebeu pena de um ano e dois meses de reclusão por destruição de cadáver, além de 11 dias-multa, cada um fixado em 1/30 do salário mínimo.

O crime ocorreu em 16 de dezembro de 2018, no povoado Pedra Grande da Tiririca, na zona rural de Tucano. A vítima foi atingida por golpes de arma branca e teve o corpo carbonizado posteriormente.

Segundo o Ministério Público, a morte teria sido motivada por uma discussão entre irmãos sobre quem dirigiria o automóvel da mãe. Lucilene havia passado sete anos em prisão preventiva, enquanto Albertino havia cumprido cinco anos anteriormente.

Mesmo com a iluminação reduzida, o julgamento foi concluído. “Foi muito gratificante concluir o julgamento de forma satisfatória, com respeito às garantias individuais, mesmo diante de tamanha adversidade”, disse a juíza.

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Marina Torres Lima também destacou o impacto que uma nova interrupção teria para as partes envolvidas. “Entregamos a prestação jurisdicional com uma resposta efetiva à sociedade e às partes, evitando que um processo que já se arrastava havia anos tivesse de ser julgado pela terceira vez”, declarou.