Apagão atinge fórum na Bahia, júri segue à luz de lanternas e ré é condenada a mais de 15 anos por morte do irmão

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Carol Neves
Publicado em 2 de novembro de 2026 às 12:49
Uma queda de energia durante um julgamento em Tucano, no interior da Bahia, fez com que a sessão terminasse à luz de lanternas na última terça-feira (27). Dois réus eram julgados pela morte do próprio irmão em 2018 quando as fortes chuvas e os ventos deixaram metade da cidade sem eletricidade, incluindo o Fórum Professor Raimundo Brito.
À frente da sessão, a juíza Marina Torres Lima decidiu prosseguir com os trabalhos, com apoio do Ministério Público e da Defensoria Pública. A preocupação era evitar a dissolução do júri e a necessidade de um terceiro julgamento, já que aquela era a segunda sessão do caso.
“Quando as luzes se apagaram, o que nos iluminou foi o compromisso de cada um com a Justiça e a consciência de que, por trás de cada processo, há famílias que esperam uma resposta”, afirmou a magistrada.
Ao final, Lucilene Jesus de Andrade foi condenada a 15 anos, sete meses e 15 dias de reclusão por homicídio triplamente qualificado. Albertino Jesus de Andrade recebeu pena de um ano e dois meses de reclusão por destruição de cadáver, além de 11 dias-multa, cada um fixado em 1/30 do salário mínimo.
O crime ocorreu em 16 de dezembro de 2018, no povoado Pedra Grande da Tiririca, na zona rural de Tucano. A vítima foi atingida por golpes de arma branca e teve o corpo carbonizado posteriormente.
Segundo o Ministério Público, a morte teria sido motivada por uma discussão entre irmãos sobre quem dirigiria o automóvel da mãe. Lucilene havia passado sete anos em prisão preventiva, enquanto Albertino havia cumprido cinco anos anteriormente.
Mesmo com a iluminação reduzida, o julgamento foi concluído. “Foi muito gratificante concluir o julgamento de forma satisfatória, com respeito às garantias individuais, mesmo diante de tamanha adversidade”, disse a juíza.
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Marina Torres Lima também destacou o impacto que uma nova interrupção teria para as partes envolvidas. “Entregamos a prestação jurisdicional com uma resposta efetiva à sociedade e às partes, evitando que um processo que já se arrastava havia anos tivesse de ser julgado pela terceira vez”, declarou.
O Tribunal de Justiça da Bahia mantém o programa TJBA Mais Júri, que chega à terceira edição com o objetivo de ampliar o número de sessões em todo o estado. Instituída pelo Decreto Judiciário nº 353/2026, a iniciativa busca acelerar a tramitação e o julgamento de processos relacionados a crimes dolosos contra a vida.