INTERNADA

Após 11 dias, morre jovem de 22 anos que ficou ferida em incêndio em vegetação que atingiu ônibus na Bahia

Os passageiros retornavam para Barra após receberem atendimento em uma unidade de saúde de Irecê; 19 ficaram feridos

Wladmir Pinheiro

Publicado em 27 de setembro de 2026 às 21:12

Morre jovem de 22 anos que ficou ferida em incêndio que atingiu ônibus na Bahia Crédito: Reprodução

Stefany Pereira de Jesus, 22 anos, morreu neste domingo (27) após passar 11 dias internada em estado grave depois do acidente com um ônibus ocorrido entre Barra e Xique-Xique, na região norte da Bahia. Ela estava entre as vítimas que estavam no veículo atingido por incêndio na BA-160, no dia 16 de setembro.

Ao todo, 19 pessoas ficaram feridas depois que o ônibus, que transportava pacientes do município, foi atingido pelas chamas de um incêndio em uma área de vegetação às margens da rodovia. Os passageiros retornavam para Barra após receberem atendimento em uma unidade de saúde de Irecê, município vizinho.

Imagens feitas pelos próprios passageiros mostram a fumaça tomando conta da rodovia no momento do acidente. Com o avanço das chamas, o fogo atingiu o veículo e alguns passageiros sofreram queimaduras.

Segundo a Secretaria de Saúde de Xique-Xique, sete passageiros foram atendidos no Hospital Julieta Viana. Três deles tiveram a transferência para o Hospital Geral do Estado (HGE), em Salvador, autorizada e foram levados em uma Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) aérea. Duas, em estado grave, foram transferidas para o Hospital do Oeste, em Barreiras.

Stefany Pereira de Jesus, 22 anos, morreu Crédito: Reprodução

Stefany, um dos feridos mais graves, não resistiu aos ferimentos e morreu neste domingo (27). Nas redes sociais, o prefeito de Barra, Romeu Júnior, lamentou a morte da jovem.