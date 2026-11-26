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Elaine Sanoli
Publicado em 26 de novembro de 2026 às 18:47
Uma mulher foi conduzida à delegacia após esfaquear uma jovem de 22 anos, grávida, dentro da casa da vítima, no município de Salinas da Margarida, no Recôncavo baiano. O caso foi registrado na tarde desta quarta-feira (25).
Segundo informações da Polícia Civil, o crime ocorreu após um desentendimento entre as duas mulheres. A suspeita invadiu a residência da vítima e desferiu golpes de faca contra ela.
A jovem foi encaminhada a uma unidade de saúde. A suspeita foi localizada por policiais militares do 23º Batalhão e conduzida à delegacia para o registro da ocorrência e a adoção das medidas cabíveis.
O caso foi registrado na Delegacia Territorial (DT) de Salinas da Margarida, onde foi oficializado um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) pelos crimes de violação de domicílio e lesão corporal dolosa. A ocorrência segue em apuração pela unidade policial.