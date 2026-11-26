VIOLÊNCIA

Após briga, mulher invade casa e esfaqueia grávida de 22 anos na Bahia

Vítima foi conduzida para uma unidade de saúde de Salinas da Margarida

Elaine Sanoli

Publicado em 26 de novembro de 2026 às 18:47

Caso foi registrado na Delegacia de Salinas da Margarida Crédito: Google Street View/ Reprodução/ Redes sociais

Uma mulher foi conduzida à delegacia após esfaquear uma jovem de 22 anos, grávida, dentro da casa da vítima, no município de Salinas da Margarida, no Recôncavo baiano. O caso foi registrado na tarde desta quarta-feira (25).

Segundo informações da Polícia Civil, o crime ocorreu após um desentendimento entre as duas mulheres. A suspeita invadiu a residência da vítima e desferiu golpes de faca contra ela.

A jovem foi encaminhada a uma unidade de saúde. A suspeita foi localizada por policiais militares do 23º Batalhão e conduzida à delegacia para o registro da ocorrência e a adoção das medidas cabíveis.