ATUALIZAÇÃO

Após busca em casa, investidor do Feira FC tem nome retirado pelo MP de investigação sobre apostas ilegais

Documentos apresentados pela defesa indicaram que Bruno Karttos não tinha ligação com a empresa investigada; bens apreendidos e contas bloqueadas serão liberados.

Carol Neves

Publicado em 1 de setembro de 2026 às 08:44

Bruno Karttos, dono do Feira FC e da Mansão Green Crédito: Reprodução/Instagram

O empresário e investidor do Feira Futebol Clube Bruno Karttos deixou de ser investigado na Operação Aposta Suja, conduzida pelos Ministérios Públicos da Bahia e do Rio de Janeiro. A apuração mira um grupo suspeito de operar plataformas ilegais de apostas online, aplicar golpes em usuários e lavar dinheiro.

Documentos apresentados pela defesa levaram à retirada do nome do empresário do procedimento, segundo reportagem da TV Subaé, afiliada da Rede Bahia na região de Feira. A análise identificou que Karttos não tinha ligação com a empresa alvo da investigação, que teria outro homem como sócio e administrador.

Bruno Karttos 1 de 10

A casa do empresário, em um condomínio de luxo, foi alvo de mandado de busca e apreensão em 13 de agosto, quando a operação foi deflagrada. No imóvel, foram recolhidos dinheiro em moeda estrangeira, um tablet, um celular e dois carros de alto padrão.

Com a exclusão da investigação, todos os itens serão devolvidos a Bruno Karttos. As contas bancárias bloqueadas durante a apuração também serão liberadas.

A Operação Aposta Suja apura a atuação de um grupo que, segundo o Ministério Público, operava sites de apostas sem autorização do Ministério da Fazenda. As investigações apontam que valores depositados por usuários eram destinados a empresas de fachada e que clientes teriam enfrentado obstáculos para retirar recursos disponíveis nas plataformas.

Ainda conforme o MP, o dinheiro do suposto esquema circulava por diferentes operações, incluindo conversão em criptoativos, distribuição entre contas e remessas ao exterior. Um relatório do Coaf registrou mais de 800 comunicações de transações suspeitas entre 2022 e 2026, com movimentações superiores a R$ 1,4 bilhão.

Ao todo, foram cumpridos sete mandados de busca e apreensão na Bahia, no Rio de Janeiro e em São Paulo.

Quem é Bruno Karttos

Natural de Feira de Santana, Karttos atua nos setores digital e de apostas esportivas. Ele fundou, ao lado do empresário Neto Lima, a Mansão Green, empresa criada em 2023 e voltada a marketing e negócios digitais, incluindo atividades ligadas a influenciadores e ao mercado de iGaming.