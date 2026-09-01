Após busca em casa, investidor do Feira FC tem nome retirado pelo MP de investigação sobre apostas ilegais

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Carol Neves
Publicado em 1 de setembro de 2026 às 08:44
O empresário e investidor do Feira Futebol Clube Bruno Karttos deixou de ser investigado na Operação Aposta Suja, conduzida pelos Ministérios Públicos da Bahia e do Rio de Janeiro. A apuração mira um grupo suspeito de operar plataformas ilegais de apostas online, aplicar golpes em usuários e lavar dinheiro.
Documentos apresentados pela defesa levaram à retirada do nome do empresário do procedimento, segundo reportagem da TV Subaé, afiliada da Rede Bahia na região de Feira. A análise identificou que Karttos não tinha ligação com a empresa alvo da investigação, que teria outro homem como sócio e administrador.
Bruno Karttos
A casa do empresário, em um condomínio de luxo, foi alvo de mandado de busca e apreensão em 13 de agosto, quando a operação foi deflagrada. No imóvel, foram recolhidos dinheiro em moeda estrangeira, um tablet, um celular e dois carros de alto padrão.
Com a exclusão da investigação, todos os itens serão devolvidos a Bruno Karttos. As contas bancárias bloqueadas durante a apuração também serão liberadas.
A Operação Aposta Suja apura a atuação de um grupo que, segundo o Ministério Público, operava sites de apostas sem autorização do Ministério da Fazenda. As investigações apontam que valores depositados por usuários eram destinados a empresas de fachada e que clientes teriam enfrentado obstáculos para retirar recursos disponíveis nas plataformas.
Ainda conforme o MP, o dinheiro do suposto esquema circulava por diferentes operações, incluindo conversão em criptoativos, distribuição entre contas e remessas ao exterior. Um relatório do Coaf registrou mais de 800 comunicações de transações suspeitas entre 2022 e 2026, com movimentações superiores a R$ 1,4 bilhão.
Ao todo, foram cumpridos sete mandados de busca e apreensão na Bahia, no Rio de Janeiro e em São Paulo.
Quem é Bruno Karttos
Natural de Feira de Santana, Karttos atua nos setores digital e de apostas esportivas. Ele fundou, ao lado do empresário Neto Lima, a Mansão Green, empresa criada em 2023 e voltada a marketing e negócios digitais, incluindo atividades ligadas a influenciadores e ao mercado de iGaming.
O empresário também produz conteúdos sobre futebol e apostas nas redes sociais, onde acumula centenas de milhares de seguidores. Ele e Neto Lima ainda aparecem à frente do Grupo Royalty, que reúne outros negócios dos dois.