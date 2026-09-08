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Após cliente levar golpe de mais de R$ 100 mil, MP pede fechamento de três empresas suspeitas de intermediar apostas ilegais

MPBA pediu à Justiça o bloqueio de bens, direitos e ativos financeiros das empresas e de seus sócios no valor de até R$ 5 milhões

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 8 de setembro de 2026 às 21:19

BETs podem causar dependência severa
BETs Crédito: Joédson Alves/Agência Brasil

Três empresas se tornaram alvo de uma ação civil pública por terem atuado na intermediação de pagamentos destinados a plataformas ilegais de apostas de quota fixa. O processo foi iniciado pelo Ministério Público da Bahia (MPBA).

As empresas citadas pelo MPBA são a Nuoro Pay Instituição de Pagamento Ltda., a Select Credit Sociedade de Crédito ao Microempreendedor e à Empresa de Pequeno Porte Ltda. e a Cartos Sociedade de Crédito Direto S.A.

De acordo com o órgão, a Nuoro Pay e a Select Credit teriam feito a intermediação de pagamentos para casas de apostas não autorizadas, sem adotar os procedimentos necessários para verificar a confiabilidade das empresas beneficiárias e sem monitorar corretamente transações atípicas. A Cartos, por sua vez, teria disponibilizado tecnologia e infraestrutura para viabilizar a intermediação de pagamentos junto à Nuoro Pay.

O MPBA pediu à Justiça o bloqueio de bens, direitos e ativos financeiros das empresas e de seus sócios no valor de até R$ 5 milhões. Além disso, o órgão pede o encerramento definitivo das três empresas, a inclusão dos sócios no processo e a adoção de mecanismos de controle das transações, incluindo a consulta à lista de plataformas de apostas autorizadas e não autorizadas pelo Ministério da Fazenda.

Segundo o MPBA, as empresas integram uma estrutura na qual as plataformas de apostas não receberiam diretamente os valores dos jogadores. Conforme as investigações, seriam utilizadas fintechs, intermediadoras de pagamento e empresas receptoras para movimentar os recursos, dificultando a identificação dos destinatários finais.

O documento também aponta que, em determinados comprovantes de transferência, o nome das plataformas de apostas não aparecia. Ainda segundo a investigação, foram identificadas situações consideradas incompatíveis com operações financeiras regulares, como empresas recém-constituídas, endereços repetidos, documentos com indícios de edição e alterações sucessivas na composição societária.

As investigações tiveram início após um consumidor denunciar um golpe envolvendo plataformas de apostas e as intermediadoras de pagamento. O prejuízo teria sido superior a R$ 100 mil.

Durante a investigação, o Ministério Público realizou um levantamento em plataformas de reclamação de consumidores. Em consulta realizada em julho de 2025, foram identificados 1.536 registros relacionados à Nuoro Pay, classificados, entre outros temas, como pedidos de estorno de valores, consultoria financeira e reclamações sobre problemas não solucionados. O documento registra ainda relatos de golpes e fraudes financeiras envolvendo jogos e apostas.

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