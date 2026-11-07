DIREITOS HUMANOS

Após conflitos envolvendo turistas estrangeiros, Bahia anuncia medidas para combater intolerância

Denúncias em Itacaré e Morro de São Paulo incluem importunação sexual, discriminação e apagamento de painel artístico; Polícia Civil investiga os casos

Perla Ribeiro

Publicado em 7 de novembro de 2026 às 16:09

Mural coletivo em Casarão Azul em Itacaré teve que ser coberto após confusão com turistas israelenses Crédito: Reprodução

Destinos conhecidos pelas praias e pelo fluxo de visitantes, Itacaré e Morro de São Paulo passaram a ser cenário de relatos de conflitos entre turistas estrangeiros e moradores. As denúncias envolvem episódios de hostilidade, possíveis práticas discriminatórias em estabelecimentos comerciais, o apagamento de um painel artístico ligado à causa palestina e até um relato de importunação sexual. Diante da repercussão dos casos, o governo da Bahia anunciou que vai articular ações para prevenir novas ocorrências e enfrentar diferentes formas de intolerância.

A Secretaria de Justiça e Direitos Humanos da Bahia (SJDH) informou que acompanha os episódios, que estão sob investigação da Polícia Civil. Entre os relatos está o de uma jovem soteropolitana que afirma ter sido vítima de importunação sexual por turistas estrangeiros. A pasta, em conjunto com a Secretaria de Políticas para as Mulheres (SPM), mantém contato com a jovem para oferecer assistência. Na próxima semana, ela deverá ser ouvida pelo Conselho Estadual de Defesa dos Direitos Humanos (CEDDH).

Confusão em manifestação contra israelenses em Itacaré 1 de 10

Outro caso citado pela secretaria é o apagamento de um painel artístico organizado pela Frente Palestina do Sul da Bahia. A manifestação artística também está entre os episódios acompanhados pelas autoridades, em meio aos relatos de tensão nas regiões turísticas.

Mural coletivo em Casarão Azul em Itacaré teve que ser coberto após confusão com turistas israelenses 1 de 14

As denúncias de possíveis práticas discriminatórias em estabelecimentos comerciais também devem motivar ações específicas. O Procon-BA, em parceria com a Secretaria de Turismo (Setur), pretende intensificar medidas preventivas junto a profissionais do setor. Estão previstas capacitações sobre os direitos de migrantes e estrangeiros, além de orientações para combater racismo, sexismo, xenofobia e outras formas de intolerância.

A articulação não ficará restrita ao governo estadual. A SJDH mantém diálogo com o Ministério das Relações Exteriores (MRE), o Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) e o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania (MDHC). No estado, a atuação envolve ainda a SPM, a Setur e a Secretaria da Segurança Pública (SSP).

Na próxima semana, a secretaria pretende reunir representantes desses órgãos, organizações da sociedade civil e integrantes das comunidades locais para discutir medidas conjuntas de prevenção e enfrentamento. A proposta, segundo a pasta, é conciliar a proteção dos direitos de moradores e comunidades tradicionais com a segurança e o respeito aos visitantes de todas as nacionalidades, além de garantir a liberdade de manifestação e organização política.