Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Após conflitos envolvendo turistas estrangeiros, Bahia anuncia medidas para combater intolerância

Denúncias em Itacaré e Morro de São Paulo incluem importunação sexual, discriminação e apagamento de painel artístico; Polícia Civil investiga os casos

  • Foto do(a) author(a) Perla Ribeiro

  • Perla Ribeiro

Publicado em 7 de novembro de 2026 às 16:09

Mural coletivo em Casarão Azul em Itacaré teve que ser coberto após confusão com turistas israelenses
Mural coletivo em Casarão Azul em Itacaré teve que ser coberto após confusão com turistas israelenses Crédito: Reprodução

Destinos conhecidos pelas praias e pelo fluxo de visitantes, Itacaré e Morro de São Paulo passaram a ser cenário de relatos de conflitos entre turistas estrangeiros e moradores. As denúncias envolvem episódios de hostilidade, possíveis práticas discriminatórias em estabelecimentos comerciais, o apagamento de um painel artístico ligado à causa palestina e até um relato de importunação sexual. Diante da repercussão dos casos, o governo da Bahia anunciou que vai articular ações para prevenir novas ocorrências e enfrentar diferentes formas de intolerância.

A Secretaria de Justiça e Direitos Humanos da Bahia (SJDH) informou que acompanha os episódios, que estão sob investigação da Polícia Civil. Entre os relatos está o de uma jovem soteropolitana que afirma ter sido vítima de importunação sexual por turistas estrangeiros. A pasta, em conjunto com a Secretaria de Políticas para as Mulheres (SPM), mantém contato com a jovem para oferecer assistência. Na próxima semana, ela deverá ser ouvida pelo Conselho Estadual de Defesa dos Direitos Humanos (CEDDH).

Confusão em manifestação contra israelenses em Itacaré

Confusão em manifestação contra israelenses em Itacaré por Reprodução/Plantão de Notícias Itacaré
Confusão em manifestação contra israelenses em Itacaré por Reprodução/Plantão de Notícias Itacaré
Confusão em manifestação contra israelenses em Itacaré por Reprodução/Plantão de Notícias Itacaré
Confusão em manifestação contra israelenses em Itacaré por Reprodução/Plantão de Notícias Itacaré
Confusão em manifestação contra israelenses em Itacaré por Reprodução/Plantão de Notícias Itacaré
Confusão em manifestação contra israelenses em Itacaré por Reprodução/Plantão de Notícias Itacaré
Confusão em manifestação contra israelenses em Itacaré por Reprodução/Plantão de Notícias Itacaré
Confusão em manifestação contra israelenses em Itacaré por Reprodução/Plantão de Notícias Itacaré
Confusão em manifestação contra israelenses em Itacaré por Reprodução/Plantão de Notícias Itacaré
Confusão em manifestação contra israelenses em Itacaré por Reprodução/Plantão de Notícias Itacaré
1 de 10
Confusão em manifestação contra israelenses em Itacaré por Reprodução/Plantão de Notícias Itacaré

Outro caso citado pela secretaria é o apagamento de um painel artístico organizado pela Frente Palestina do Sul da Bahia. A manifestação artística também está entre os episódios acompanhados pelas autoridades, em meio aos relatos de tensão nas regiões turísticas.

Mural coletivo em Casarão Azul em Itacaré teve que ser coberto após confusão com turistas israelenses

A construção de um mural artístico em um casarão histórico em Itacaré, no Sul da Bahia, foi o estopim de um novo episódio que mostra a tensão entre moradores da cidade, apoiadores da causa palestina e turistas israelenses. O episódio, que terminou em uma tentativa de vandalismo e até confronto, tem chamado atenção nas redes sociais. Apesar de ter acontecido na última sexta-feira (30), é parte de uma sequência de conflitos que ganharam novos contornos desde 2024.  por Reprodução
De acordo com a denúncia da Frente Palestina do Sul da Bahia, a intervenção artística foi promovida naquele dia, no Casarão Azul, um prédio histórico que é um dos símbolos do município. Como a data coincidiu com a programação da Flicaré, feira literária da cidade, a pintura atraiu a participação de moradores, entre jovens, crianças e idosos. Entre as frases pintadas estavam "Brasil terra indígena", "A Bahia é dos brasileiros", "Defenda nossa cultura", "Do rio ao mar" e "Só seremos livres quando todos forem livres".  por Reprodução
Após a conclusão do mural, já à noite, um grupo de turistas israelenses teria tentado vandalizar a pintura, o que provocou reação de pessoas que passavam pelo local. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento do conflito entre os lados. por Reprodução
Nas imagens, é possível ver um grupo de jovens israelenses na frente do imóvel, em uma discussão com um grupo de nativos. "Os israelitas aqui de forma arbitrária querendo tirar as coisas do ponto que não é deles. Vieram tirar as pinturas, é brincadeira isso? Se não fosse o povo estar aqui agora, eles iam tirar", diz uma mulher, no vídeo. É possível, ainda, ouvir que algumas pessoas gritam: "aqui, não" e "aqui é Bahia, porra", "vaza, vaza".  por Reprodução
Depois da confusão, o proprietário do imóvel, que havia autorizado a pintura, pediu que fosse removida, já que os desenhos e mensagens pintados iam além do que havia sido previamente acordado. por Reprodução
"Não existia nenhum símbolo ali que fizesse referência à xenofobia ou a qualquer outro tipo de situação que pudesse segregar os israelenses, mesmo os militares", diz a coordenadora da Frente, Mariá Veiga, que é moradora de Itacaré há 21 anos.  por Reprodução
A idealizadora do mural tinha pedido para pintar uma melancia, que é um símbolo da resistência palestina. por Reprodução
A prefeitura de Itacaré, contudo, afirma que não existem conflitos entre a comunidade local e turistas israelenses. Além disso, a administração municipal negou que a pintura do mural no casarão histórico tenha envolvido estudantes ou moradores da cidade. Segundo o secretário de comunicação, Albert Queiroz, a discussão ocorreu entre ativistas que participaram da intervenção artística e teve como motivação divergências ideológicas.Em posicionamento sobre o episódio, a gestão municipal destacou que Itacaré recebe turistas de diferentes nacionalidades e não pretende se envolver em disputas relacionadas ao conflito no Oriente Médio. A prefeitura defendeu o respeito à diversidade religiosa, cultural e política, desde que sejam observadas as leis brasileiras e as regras de convivência. "Não podemos, como destino turístico que recebe pessoas do mundo todo, entrar no mérito da discussão de uma guerra que acontece no Oriente Médio, uma guerra muito triste, que acaba ceifando a vida de milhares e milhares de pessoas", afirmou. por Reprodução
O Casarão Azul é um imóvel histórico que fica na Praça São Miguel, no Centro de Itacaré. Ele já teve outros usos na cidade, mas recentemente havia sido alugado por um grupo de israelenses. por Reprodução
Nesta quinta-feira (5), a prefeitura divulgou uma nota em que afirma  que não participou da relação contratual envolvendo o casarão histórico e que eventuais desentendimentos entre particulares devem ser resolvidos pelos envolvidos ou pelas autoridades competentes. A aministração municipal também repudiou qualquer forma de violência, intolerância ou discriminação e destacou que não cabe ao município assumir posicionamento institucional sobre o conflito entre Israel e Palestina.  por Reprodução
O proprietário do Casarão Azul, Marcelo Barros, afirmou que as pinturas feitas nas paredes do imóvel não foram autorizadas e contrariaram o que havia sido combinado. Em vídeo divulgado em grupos de WhatsApp, ele defendeu o respeito à diversidade e informou que instalou câmeras de segurança para monitorar o casarão e a Praça São Miguel, além de proibir novas intervenções no patrimônio, que pertence à família há mais de um século. Procurado pelo CORREIO, Barros disse considerar o assunto encerrado. por Reprodução
Segundo Mariá Veiga, da Frente Palestina do Sul da Bahia, logo após assumir o imóvel, os novos ocupantes pintaram de branco o rosto de uma mulher negra que estava representada em uma das paredes do casarão. por Reprodução
Posteriormente, também teriam substituído o símbolo do Farol da Concha, referência da cidade, por uma bandeira associada ao sionismo. por Reprodução
Mural coletivo em Casarão Azul em Itacaré teve que ser coberto após confusão com turistas israelenses por Reprodução
1 de 14
A construção de um mural artístico em um casarão histórico em Itacaré, no Sul da Bahia, foi o estopim de um novo episódio que mostra a tensão entre moradores da cidade, apoiadores da causa palestina e turistas israelenses. O episódio, que terminou em uma tentativa de vandalismo e até confronto, tem chamado atenção nas redes sociais. Apesar de ter acontecido na última sexta-feira (30), é parte de uma sequência de conflitos que ganharam novos contornos desde 2024.  por Reprodução

As denúncias de possíveis práticas discriminatórias em estabelecimentos comerciais também devem motivar ações específicas. O Procon-BA, em parceria com a Secretaria de Turismo (Setur), pretende intensificar medidas preventivas junto a profissionais do setor. Estão previstas capacitações sobre os direitos de migrantes e estrangeiros, além de orientações para combater racismo, sexismo, xenofobia e outras formas de intolerância.

A articulação não ficará restrita ao governo estadual. A SJDH mantém diálogo com o Ministério das Relações Exteriores (MRE), o Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) e o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania (MDHC). No estado, a atuação envolve ainda a SPM, a Setur e a Secretaria da Segurança Pública (SSP).

Na próxima semana, a secretaria pretende reunir representantes desses órgãos, organizações da sociedade civil e integrantes das comunidades locais para discutir medidas conjuntas de prevenção e enfrentamento. A proposta, segundo a pasta, é conciliar a proteção dos direitos de moradores e comunidades tradicionais com a segurança e o respeito aos visitantes de todas as nacionalidades, além de garantir a liberdade de manifestação e organização política.

Em declaração sobre os episódios, o secretário de Justiça e Direitos Humanos da Bahia, Felipe Freitas, defendeu a convivência e o respeito aos direitos fundamentais. “A Bahia é um estado acolhedor e democrático, e a atividade turística em nosso território deve ser pautada pela convivência harmônica, pela inclusão, pela cidadania e pelo respeito intransigente aos direitos humanos de todas e todos”, afirmou.

Mais recentes

Imagem - Covid e outros vírus respiratórios avançam na Bahia; Fiocruz aponta aumento de casos graves

Covid e outros vírus respiratórios avançam na Bahia; Fiocruz aponta aumento de casos graves
Imagem - Léo Santana anuncia Anitta, Pablo e Henry Freitas no Baile da Santinha

Léo Santana anuncia Anitta, Pablo e Henry Freitas no Baile da Santinha
Imagem - Cliente se desentende com entregador do iFood em Salvador, PM é acionada e os dois vão parar na delegacia

Cliente se desentende com entregador do iFood em Salvador, PM é acionada e os dois vão parar na delegacia