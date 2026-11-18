CHUVAS

Após enchente, distrito que ficou ilhado na Bahia tem 15 famílias desalojadas e 400 pessoas afetadas

Quatro gestantes foram encaminhadas ao hospital e acesso principal ao distrito está sendo restabelecido



Wendel de Novais

Elaine Sanoli

Publicado em 18 de novembro de 2026 às 08:32

Enchente em Canabrava, distrito de Malhada Crédito: Reprodução/ Redes sociais

A enchente que atingiu o distrito de Canabrava, em Malhada, no sudoeste da Bahia, deixou cerca de 400 pessoas afetadas e pelo menos 15 famílias desalojadas. Segundo a Defesa Civil municipal, 109 famílias foram cadastradas na segunda-feira (16), após o temporal que provocou alagamentos, invadiu residências e interrompeu o acesso à localidade. O município decretou situação de emergência.

Embora muitas casas tenham sido tomadas pela água, parte dos moradores conseguiu retornar aos imóveis. Imagens compartilhadas nas redes sociais mostram ruas completamente alagadas e residências praticamente submersas. Em um dos registros, uma família aparece sendo retirada do telhado de uma casa com o auxílio de um barco. Na zona rural de Malhada, o volume de chuva ultrapassou 200 milímetros.

Enchente em Canabrava, distrito de Malhada 1 de 11

A força da água também rompeu o aterro de um trecho da estrada que liga a BR-030 às localidades de Julião e Canabrava. O acesso principal ao distrito, no entanto, já está sendo restabelecido, segundo a Defesa Civil. Uma intervenção emergencial do Consórcio Alto Sertão permitiu recuperar a passagem e retomar o transporte de água, alimentos e outros mantimentos. A equipe também trabalha para atender comunidades do entorno que ficaram isoladas, como Caatinga Seca e Reunidas, próximas a Riachão.

Quatro gestantes que estavam com 38 a 39 semanas de gravidez foram encaminhadas pelo Corpo de Bombeiros ao hospital da sede do município. Uma médica que atua em Canabrava avaliou mais de quatro mulheres, mas identificou maior risco nas quatro pacientes transferidas, que seguem recebendo assistência hospitalar.

Com a diminuição da chuva desde segunda-feira, a expectativa da Defesa Civil é que o nível da água recue gradualmente, permanecendo apenas em pontos isolados. Enquanto isso, a prefeitura distribui cestas básicas, colchões, fraldas, leite, água potável, kits de higiene e alimentos perecíveis, como frango, às famílias atingidas.