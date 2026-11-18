ALAGAMENTO

Após fortes chuvas, idosa fica ilhada em casa na Bahia

Moradora de Vitória da Conquista teve acesso à residência comprometido por alagamento

Elaine Sanoli

Publicado em 18 de novembro de 2026 às 18:31

Após fortes chuvas, idosa fica ilhada em casa na Bahia Crédito: Reprodução/ PMVC

Uma idosa ficou ilhada dentro de casa, no bairro Espírito Santo, em Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia, após as fortes chuvas que atingem o município desde o último fim de semana. O acesso à residência ficou completamente alagado, e equipes da Defesa Civil foram mobilizadas para atender à ocorrência na manhã desta quarta-feira (18). A cidade também registrou pontos de alagamento e desabamentos.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para garantir o acesso seguro ao imóvel e auxiliar na retirada da moradora. As equipes trabalham para convencê-la a deixar a residência, com o apoio de um dos filhos, diante da previsão de mais chuvas para os próximos dias. Profissionais da Secretaria Municipal de Assistência Social, Habitação e Direitos Humanos (SASHDS) também acompanham a situação.

Chuva em Vitória da Conquista 1 de 10

Desde a noite de terça-feira (17), o Sistema Municipal de Trânsito (Simtrans), vinculado à Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana (Semob), realiza a sinalização e a interdição de trechos de vias que sofreram danos em decorrência das chuvas.

Previsão do tempo

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), Vitória da Conquista está sob alerta laranja de chuvas intensas até as 23h59 desta quarta-feira (18). A previsão indica precipitações entre 30 e 60 mm/h ou de 50 a 100 mm/dia, ventos intensos de 60 a 100 km/h e possibilidade de queda de granizo.

O órgão também alerta para riscos de interrupção no fornecimento de energia elétrica, danos a plantações, quedas de árvores e alagamentos.