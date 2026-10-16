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Após morte de criança por bala perdida em tiroteio, dois veículos são incendiados durante protesto na Bahia

Outra criança também foi atingida por disparos e permanece hospitalizada

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 16 de outubro de 2026 às 22:41

Após morte de criança por bala perdida em tiroteio, dois veículos são incendiados durante protesto na Bahia
Após morte de criança por bala perdida em tiroteio, dois veículos são incendiados durante protesto na Bahia Crédito: Reprodução

Um protesto contra a morte de uma criança atingida por disparos de arma de fogo provocou a interdição total de um trecho da BR-101, em Eunápolis, no extremo sul da Bahia, na tarde desta sexta-feira (16). Durante a manifestação, dois ônibus e uma carreta foram incendiados.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), cerca de 100 manifestantes bloquearam a rodovia na altura do km 712, por volta das 17h30, utilizando pneus em chamas para impedir a passagem de veículos.

O protesto ocorreu após a morte de uma criança durante um confronto entre suspeitos de crimes e policiais militares, registrado na manhã desta sexta-feira, na área urbana de Eunápolis. Outra criança também foi atingida por disparos e permanece hospitalizada.

Durante a manifestação, dois ônibus e uma carreta foram incendiados. Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas e atuaram no combate às chamas que atingiram o veículo de carga.

De acordo com a PRF, o trânsito foi liberado nos dois sentidos por meio de um pequeno desvio, por volta das 22h. Não houve registro de feridos durante o protesto.

Até o momento, não foram divulgadas informações sobre a identidade das crianças atingidas nem sobre as circunstâncias exatas dos disparos. O CORREIO entrou em contato com as polícias Civil e Militar para mais informações sobre o caso e aguarda um retorno.

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