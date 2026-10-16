EXTREMO SUL

Após morte de criança por bala perdida em tiroteio, dois veículos são incendiados durante protesto na Bahia

Outra criança também foi atingida por disparos e permanece hospitalizada

Elaine Sanoli

Publicado em 16 de outubro de 2026 às 22:41

Após morte de criança por bala perdida em tiroteio, dois veículos são incendiados durante protesto na Bahia Crédito: Reprodução

Um protesto contra a morte de uma criança atingida por disparos de arma de fogo provocou a interdição total de um trecho da BR-101, em Eunápolis, no extremo sul da Bahia, na tarde desta sexta-feira (16). Durante a manifestação, dois ônibus e uma carreta foram incendiados.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), cerca de 100 manifestantes bloquearam a rodovia na altura do km 712, por volta das 17h30, utilizando pneus em chamas para impedir a passagem de veículos.

O protesto ocorreu após a morte de uma criança durante um confronto entre suspeitos de crimes e policiais militares, registrado na manhã desta sexta-feira, na área urbana de Eunápolis. Outra criança também foi atingida por disparos e permanece hospitalizada.

Durante a manifestação, dois ônibus e uma carreta foram incendiados. Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas e atuaram no combate às chamas que atingiram o veículo de carga.

De acordo com a PRF, o trânsito foi liberado nos dois sentidos por meio de um pequeno desvio, por volta das 22h. Não houve registro de feridos durante o protesto.