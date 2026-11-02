RETORNO

Após sugerir estrada para evitar filas, ferry opera com quatro embarcações na volta do feriadão

ITS anuncia viagens extras e partidas em sequência e orienta passageiros a antecipar o retorno para evitar os horários de pico

Carol Neves

Publicado em 2 de novembro de 2026 às 14:08

Ferry Maria Bethania Crédito: Seinfra/Divulgação

Depois de recomendar que motoristas considerassem pegar a estrada para evitar filas no feriadão, a Internacional Travessias Salvador (ITS) informou que o ferry-boat opera com quatro embarcações no retorno desta segunda-feira (2), feriado de Finados. Segundo a concessionária, há horários extras para atender à demanda.

Estão em atividade os ferries Zumbi dos Palmares, Dorival Caymmi, Ivete Sangalo e Maria Bethânia. A empresa afirma que as partidas ocorrem em sequência, no esquema de “bate, volta”, para dar mais agilidade ao atendimento em relação à programação habitual, com saídas de hora em hora.

A nova orientação aos usuários é antecipar o embarque, quando possível, para evitar a concentração de passageiros e veículos nos horários de pico. A ITS também recomenda consultar o Filômetro, disponível no site da concessionária, antes de seguir para a travessia.

Movimentação em ferry-boats 1 de 8

De acordo com a administradora, distribuir o movimento ao longo do dia ajuda a evitar sobrecarga no sistema e aglomerações. O comunicado não informa o tempo de espera nos terminais nem detalha quantas viagens extras estão previstas.