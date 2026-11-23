CRIME

Aposentado da Chesf é assassinado aos 78 anos em cidade da Bahia

Filho encontrou corpo da vítima com fitas sobre nariz e boca; suspeita de envolvimento foi presa

Carol Neves

Publicado em 23 de novembro de 2026 às 08:56

Vitorino foi encontrado morto em casa; Thiara foi presa Crédito: Reprodução

A morte de um aposentado de 78 anos, encontrado sem vida dentro da própria casa, em Paulo Afonso, no norte da Bahia, está sendo investigada pela polícia. Uma mulher de 34 anos, identificada como Thiara Katyele Melo Silva, foi presa em Delmiro Gouveia, no interior de Alagoas, após ser localizada com o carro da vítima, Vitorino Cavalcante da Silva. Aos 78 anos, Vitorino era aposentado da Companhia Hidro Elétrica do São Francisco (Chesf) e conhecido na cidade.

Ele foi encontrado na manhã de domingo (22), na residência onde morava, no bairro Alves de Souza, conhecido como Chesf na cidade por conta da ligação antiga com a empresa. O automóvel, um CAOA Chery Tiggo 7 Pro branco estava com a suspeita no momento da abordagem.

As circunstâncias da morte ainda não foram esclarecidas. A família acredita que o idoso possa ter sido dopado e asfixiado.

Aposentado foi morto na Bahia e suspeita foi presa em Alagoas 1 de 4

Filho encontrou idoso com fitas adesivas no rosto

Conforme o registro da Polícia Militar, uma equipe foi acionada por volta das 7h de domingo para verificar uma ocorrência de possível homicídio em uma residência no bairro Alves de Souza.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também foi chamado. Uma médica compareceu ao imóvel e confirmou a morte de Vitorino, mas não conseguiu determinar a causa do óbito naquele momento.

Um dos filhos do aposentado, que preferiu não ter a identidade divulgada, contou ao site P4A que precisou entrar na residência pela janela. Ele foi o primeiro familiar a acessar o imóvel e encontrou o pai com duas fitas adesivas grossas: uma cobrindo o nariz e outra sobre a boca.

O idoso também apresentava um ferimento em um dos pulsos. Segundo informações preliminares recebidas pelos familiares, o corte seria superficial e não teria gravidade para provocar a morte.

A posição em que o corpo foi encontrado levou a família a suspeitar de que Vitorino tenha recebido alguma substância para ser dopado e, posteriormente, sido asfixiado com as fitas.

Ainda de acordo com o filho, informações preliminares obtidas após os procedimentos no Departamento de Polícia Técnica (DPT) apontariam que a quantidade da possível substância utilizada para dopar o aposentado não seria suficiente para causar a morte isoladamente.

A hipótese de asfixia, entretanto, também depende da confirmação dos exames periciais. A causa do óbito ainda deverá ser estabelecida oficialmente.

Suspeita foi encontrada com veículo em Alagoas

Thiara Katyele Melo Silva foi localizada em Delmiro Gouveia, no Sertão alagoano, depois que uma equipe da Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT) recebeu um chamado para atender a um acidente de trânsito.

Durante a ocorrência, os agentes encontraram a mulher com o CAOA Chery Tiggo 7 Pro pertencente a Vitorino.

Ela teria afirmado aos agentes que matou o idoso, alegando que havia sido agredida por ele. A suspeita também teria confessado o crime no Centro Integrado de Segurança Pública (CISP) de Delmiro Gouveia. A mulher foi presa e encaminhada às autoridades policiais.