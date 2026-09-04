SORTE GRANDE

Aposta baiana acerta cinco números e fatura prêmio de R$ 36 mil na Mega-Sena

ilhete registrado em uma lotérica de Itabuna acertou cinco das seis dezenas sorteadas no concurso 3053

Wendel de Novais

Publicado em 4 de setembro de 2026 às 08:05

Bilhete premiado foi registrado na Lotérica do Shopping, em Itabuna Crédito: Reprodução

Uma aposta feita em Itabuna, no sul da Bahia, acertou cinco das seis dezenas sorteadas no concurso 3053 da Mega-Sena e levou um prêmio de R$ 36.500,74. O bilhete premiado foi registrado na Simas Loterias, mais conhecida como Lotérica do Shopping.

O sorteio aconteceu na noite desta quinta-feira (3), no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo. As dezenas sorteadas foram 01, 13, 25, 35, 39 e 51. Ninguém acertou os seis números, e o prêmio principal estava estimado em R$ 40 milhões.

Além do ganhador de Itabuna, outras apostas também acertaram cinco dezenas no concurso. A quina da Mega-Sena premia os jogadores que acertam cinco dos 60 números disponíveis no volante. Também há premiação para quem consegue acertar quatro dezenas.

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Para apostar, é necessário escolher de seis a 20 números. O jogador também pode optar pela Surpresinha, deixando que o sistema selecione as dezenas, ou pela Teimosinha, que permite concorrer com a mesma aposta em concursos consecutivos. A aposta mínima, com seis números, custa R$ 6.

O prêmio pode ser retirado em casas lotéricas credenciadas ou nas agências da Caixa, conforme o valor. Para valores superiores a R$ 2.259,20, o pagamento é feito exclusivamente nas agências do banco, mediante apresentação de documento de identidade com CPF e do comprovante original da aposta premiada.