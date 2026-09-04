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Aposta baiana acerta cinco números e fatura prêmio de R$ 36 mil na Mega-Sena

ilhete registrado em uma lotérica de Itabuna acertou cinco das seis dezenas sorteadas no concurso 3053

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 4 de setembro de 2026 às 08:05

Bilhete premiado foi registrado na Lotérica do Shopping, em Itabuna
Bilhete premiado foi registrado na Lotérica do Shopping, em Itabuna Crédito: Reprodução

Uma aposta feita em Itabuna, no sul da Bahia, acertou cinco das seis dezenas sorteadas no concurso 3053 da Mega-Sena e levou um prêmio de R$ 36.500,74. O bilhete premiado foi registrado na Simas Loterias, mais conhecida como Lotérica do Shopping.

O sorteio aconteceu na noite desta quinta-feira (3), no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo. As dezenas sorteadas foram 01, 13, 25, 35, 39 e 51. Ninguém acertou os seis números, e o prêmio principal estava estimado em R$ 40 milhões.

Além do ganhador de Itabuna, outras apostas também acertaram cinco dezenas no concurso. A quina da Mega-Sena premia os jogadores que acertam cinco dos 60 números disponíveis no volante. Também há premiação para quem consegue acertar quatro dezenas.

Conheça todas as loterias da Caixa

Mega-Sena: A loteria mais famosa do Brasil, com milhões em jogo nos maiores sorteios. Escolha de 6 a 20 números entre 60 dezenas e concorra ao prêmio principal por Marcelo Camargo/Agência Brasil
Lotofácil: Uma das mais populares por ter mais chances de acerto. O jogador escolhe de 15 a 20 números entre 25 e ganha ao acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 dezenas por Adobe Stock
Quina: A loteria diária que já pagou grandes prêmios pelo país. A aposta permite escolher de 5 a 15 números entre 80 dezenas por Reprodução
Lotomania: Uma loteria diferente para quem gosta de grandes combinações. Escolha 50 números e você pode ganhar acertando de 15 a 20 dezenas ou nenhum número por Shutterstock
Timemania: A loteria que mistura números e paixão pelo futebol. O jogador escolhe 10 números e um time do coração entre 80 clubes participantes por Reprodução
Dupla Sena: Uma aposta com duas chances de ganhar no mesmo concurso. O bilhete participa de dois sorteios e premia quem acerta de 3 a 6 números por Shutterstock
Federal: Uma das modalidades mais tradicionais. O apostador compra bilhetes numerados e concorre a prêmios por diferentes faixas de acerto por Divulgação
Loteca: A loteria para quem entende de futebol e gosta de palpitar. O jogador tenta prever os resultados de 14 partidas de futebol do concurso por Divulgação
Dia de Sorte: Uma loteria criada para quem acredita em números especiais. O apostador escolhe de 7 a 15 números e um mês da sorte entre as opções disponíveis por Reprodução
Super Sete: Uma loteria em que a ordem dos números não é o único desafio. O jogador marca números em sete colunas e pode ganhar acertando de 3 a 7 colunas por Reprodução
+Milionária: A loteria da Caixa com prêmio mínimo milionário garantido. A modalidade tem dez faixas de premiação e prêmio mínimo de R$ 10 milhões por sorteio por Reprodução
Loteria Instantânea: A famosa raspadinha voltou com prêmios na hora. O apostador raspa o bilhete e descobre imediatamente se foi premiado por Reprodução
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Mega-Sena: A loteria mais famosa do Brasil, com milhões em jogo nos maiores sorteios. Escolha de 6 a 20 números entre 60 dezenas e concorra ao prêmio principal por Marcelo Camargo/Agência Brasil

Para apostar, é necessário escolher de seis a 20 números. O jogador também pode optar pela Surpresinha, deixando que o sistema selecione as dezenas, ou pela Teimosinha, que permite concorrer com a mesma aposta em concursos consecutivos. A aposta mínima, com seis números, custa R$ 6.

O prêmio pode ser retirado em casas lotéricas credenciadas ou nas agências da Caixa, conforme o valor. Para valores superiores a R$ 2.259,20, o pagamento é feito exclusivamente nas agências do banco, mediante apresentação de documento de identidade com CPF e do comprovante original da aposta premiada.

Já os prêmios de R$ 10 mil ou mais são pagos em prazo mínimo de dois dias úteis após a apresentação da documentação em uma agência da Caixa. 

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Aposta Mega-sena Prêmio

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