LOTERIA

Aposta baiana acerta quatro números na Quina e fatura prêmio da loteria

Bilhete registrado na Loteria São Jorge acertou quatro das cinco dezenas sorteadas no concurso 7100

Wendel de Novais

Publicado em 25 de agosto de 2026 às 06:33

Quina Crédito: Reprodução

Uma aposta feita em Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia, acertou quatro números e faturou R$ 11,5 mil no concurso 7100 da Quina, sorteado na noite desta segunda-feira (24). O bilhete premiado foi registrado na Loteria São Jorge.

A aposta simples acertou quatro das cinco dezenas sorteadas no concurso: 27, 34, 36, 48 e 76. O prêmio principal estava estimado em R$ 1,2 milhão.

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Na Quina, o apostador precisa escolher entre cinco e 15 números dentre as 80 dezenas disponíveis no volante. Recebem prêmios aqueles que acertam duas, três, quatro ou cinco dezenas.