Aposta baiana acerta quatro números na Quina e fatura prêmio da loteria

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Wendel de Novais
Publicado em 25 de agosto de 2026 às 06:33
Uma aposta feita em Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia, acertou quatro números e faturou R$ 11,5 mil no concurso 7100 da Quina, sorteado na noite desta segunda-feira (24). O bilhete premiado foi registrado na Loteria São Jorge.
A aposta simples acertou quatro das cinco dezenas sorteadas no concurso: 27, 34, 36, 48 e 76. O prêmio principal estava estimado em R$ 1,2 milhão.
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Na Quina, o apostador precisa escolher entre cinco e 15 números dentre as 80 dezenas disponíveis no volante. Recebem prêmios aqueles que acertam duas, três, quatro ou cinco dezenas.
A aposta mínima, com cinco números, custa R$ 3. O jogador também pode utilizar a Surpresinha, quando o sistema escolhe os números, ou a Teimosinha, modalidade que permite concorrer com a mesma aposta em concursos consecutivos.