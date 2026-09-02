Aposta da Bahia fatura mais de R$ 115 mil na +Milionária

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Elaine Sanoli
Publicado em 2 de setembro de 2026 às 23:13
O concurso nº 386 da +Milionária foi sorteado na noite desta quarta-feira (2), no Espaço da Sorte. O prêmio principal, estimado em R$ 90 milhões, não teve ganhadores, mas uma aposta baiana faturou uma das faixas secundárias da premiação.
A aposta da Bahia foi registrada na cidade de Serrinha, no nordeste do estado. O bilhete, feito por meio dos canais eletrônicos da Caixa, garantiu um prêmio de R$ 117.641,68 após acertar cinco números e dois trevos.
Os números sorteados foram: 14-16-19-32-34-35. Os trevos sorteados foram 4 e 5.
Para o próximo sorteio, que será realizado no domingo (6), o prêmio está estimado em R$ 91 milhões.
De R$ 2,50 a R$ 6: veja quanto custa a aposta mínima em cada loteria da Caixa
Para jogar na +Milionária, é preciso escolher os números no volante. Nele, há duas áreas: a Matriz de Números, na qual devem ser selecionados seis números entre 1 e 50; e a Matriz de Trevos Numerados, em que o apostador deve marcar dois trevos entre 1 e 6.
O jogador também pode optar pela Surpresinha, modalidade em que o sistema escolhe os números automaticamente. Já com a Teimosinha, é possível concorrer com a mesma aposta por até cinco concursos consecutivos.
É possível receber o prêmio em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. De acordo com informações do banco, caso o prêmio bruto seja superior a R$ 2.259,20, o pagamento pode ser realizado somente nas agências da Caixa, mediante apresentação de comprovante de identidade original com CPF e recibo de aposta original e premiado.
Valores iguais ou acima de R$ 10 mil são pagos no prazo mínimo de dois dia úteis a partir de apresentação na agência da Caixa.
Para apostas feitas no Portal Loterias Caixa ou no aplicativo Loterias Caixa, os prêmios de valor líquido de até R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20) poderão ser recebidos em qualquer casa lotérica ou agência do banco ou, ainda, por transferência ao Mercado Pago
O prazo para retirada do prêmio é de 90 dias após a data do sorteio. Após o prazo, os valores são repassados ao tesouro nacional para aplicação no Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (FIES).