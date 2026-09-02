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Aposta da Bahia fatura mais de R$ 115 mil na +Milionária

Prêmio principal está acumulado em R$ 91 milhões

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 2 de setembro de 2026 às 23:13

+Milionária
+Milionária Crédito: Agência Brasil

O concurso nº 386 da +Milionária foi sorteado na noite desta quarta-feira (2), no Espaço da Sorte. O prêmio principal, estimado em R$ 90 milhões, não teve ganhadores, mas uma aposta baiana faturou uma das faixas secundárias da premiação.

A aposta da Bahia foi registrada na cidade de Serrinha, no nordeste do estado. O bilhete, feito por meio dos canais eletrônicos da Caixa, garantiu um prêmio de R$ 117.641,68 após acertar cinco números e dois trevos.

Os números sorteados foram: 14-16-19-32-34-35. Os trevos sorteados foram 4 e 5.

Para o próximo sorteio, que será realizado no domingo (6), o prêmio está estimado em R$ 91 milhões.

De R$ 2,50 a R$ 6: veja quanto custa a aposta mínima em cada loteria da Caixa

Mega-Sena — R$ 6,00. A loteria mais famosa do Brasil teve reajuste e a aposta mínima custa seis reais por Marcello Casal Jr./Agência Brasil
Lotofácil — R$ 3,50. Uma das modalidades mais populares da Caixa começa com aposta de 15 números por Divulgação
Quina — R$ 3,00. O jogador escolhe cinco números entre 80 dezenas para tentar levar o prêmio por Reprodução/ Adobe Stock
Lotomania — R$ 3,00. A aposta fixa 50 números e premia até quem não acerta nenhuma dezena por Shutterstock
Timemania — R$ 3,50. Além dos números, o apostador escolhe um time do coração por Shutterstock
Dupla Sena — R$ 3,00. O mesmo bilhete participa de dois sorteios no concurso por Reprodução
Loteria Instantânea — de R$ 2,50 a R$ 20,00. A raspadinha da Caixa revela na hora se o bilhete foi premiado por Reprodução
+Milionária — R$ 6,00. A loteria com prêmio mínimo milionário tem aposta simples de seis reais por Reprodução
Super Sete — R$ 3,00. O jogador escolhe números distribuídos em sete colunas por Reprodução
Dia de Sorte — R$ 2,50. A modalidade mais barata entre as loterias numéricas da Caixa por Reprodução
Loteca — R$ 4,00. A aposta esportiva exige palpites sobre resultados de partidas de futebol por Divulgação
Loteria Federal — a partir de R$ 4,00 (fração). O preço varia conforme a extração, com bilhetes e frações de valores diferentes por Divulgação
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Mega-Sena — R$ 6,00. A loteria mais famosa do Brasil teve reajuste e a aposta mínima custa seis reais por Marcello Casal Jr./Agência Brasil

Como jogar? 

Para jogar na +Milionária, é preciso escolher os números no volante. Nele, há duas áreas: a Matriz de Números, na qual devem ser selecionados seis números entre 1 e 50; e a Matriz de Trevos Numerados, em que o apostador deve marcar dois trevos entre 1 e 6.

O jogador também pode optar pela Surpresinha, modalidade em que o sistema escolhe os números automaticamente. Já com a Teimosinha, é possível concorrer com a mesma aposta por até cinco concursos consecutivos.

Como sacar os prêmios da loteria?

É possível receber o prêmio em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. De acordo com informações do banco, caso o prêmio bruto seja superior a R$ 2.259,20, o pagamento pode ser realizado somente nas agências da Caixa, mediante apresentação de comprovante de identidade original com CPF e recibo de aposta original e premiado.

Valores iguais ou acima de R$ 10 mil são pagos no prazo mínimo de dois dia úteis a partir de apresentação na agência da Caixa.

Para apostas feitas no Portal Loterias Caixa ou no aplicativo Loterias Caixa, os prêmios de valor líquido de até R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20) poderão ser recebidos em qualquer casa lotérica ou agência do banco ou, ainda, por transferência ao Mercado Pago

O prazo para retirada do prêmio é de 90 dias após a data do sorteio. Após o prazo, os valores são repassados ao tesouro nacional para aplicação no Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (FIES).

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