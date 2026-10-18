Apostas baianas faturam R$ 294 mil na Mega-Sena 3071; veja detalhes

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Wendel de Novais
Publicado em 18 de outubro de 2026 às 12:28
Três apostas registradas na Bahia somaram R$ 294.033,60 em prêmios no concurso 3071 da Mega-Sena. Os bilhetes premiados foram feitos em Salvador, Itaberaba e Porto Seguro e acertaram cinco dos seis números sorteados neste domingo (18).
O maior valor ficou com um bolão realizado em Porto Seguro, que recebeu R$ 176.420,16. A aposta foi registrada na Casa Lotérica Porto Seguro e reúne 54 cotas, com três números apostados.
Em Itaberaba, uma aposta simples feita na Loteria Premiada garantiu R$ 58.806,72 ao acertar cinco dezenas. O mesmo valor foi pago a outra aposta simples, registrada na Loteria Luz da Sorte, em Salvador.
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Os números sorteados no concurso foram 12, 51, 52, 41, 22 e 45. Nenhuma das três apostas baianas acertou as seis dezenas, mas os cinco acertos garantiram a premiação na faixa da quina.
A Mega-Sena permite marcar de seis a 20 números entre os 60 disponíveis no volante. Também é possível optar pela Surpresinha, em que o sistema escolhe os números, ou pela Teimosinha, que repete a mesma aposta em concursos consecutivos. A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.