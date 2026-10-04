Apostas baianas faturam R$ 75 mil em sorteio da Mega-Sena; confira os números

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Wendel de Novais
Publicado em 4 de outubro de 2026 às 07:24
Três apostas feitas na Bahia faturaram R$ 25.224,37 cada no concurso 3066 da Mega-Sena, realizado excepcionalmente na noite deste sábado (3), em São Paulo. Ao todo, os bilhetes baianos levaram mais de R$ 75 mil por acertarem cinco das seis dezenas sorteadas.
Duas das apostas premiadas foram registradas em Barreiras, no oeste do estado. Uma delas foi feita pelo Internet Banking da Caixa, enquanto a outra foi registrada na Lotérica São Francisco. A terceira aposta vencedora saiu de Feira de Santana, por meio de canal eletrônico.
Os números sorteados foram: 04 - 06 - 09 - 13 - 28 - 48. Ninguém acertou as seis dezenas, e o prêmio principal acumulou. Para o próximo concurso, a estimativa é de que sejam pagos até R$ 92 milhões a quem acertar todas as dezenas.
Alessandro Montenegro é dono do bolão que ganhou na Mega-Sena
O sorteio deste sábado aconteceu em uma data diferente da programação habitual por causa das eleições realizadas neste domingo (4). A Mega-Sena normalmente tem concursos às terças, quintas e sábados.
A aposta mínima custa R$ 6 e pode ser feita até as 20h, tanto nas lotéricas quanto pelos canais digitais das Loterias Caixa. Os bolões digitais podem ser adquiridos até as 20h30. Para participar, é necessário ter 18 anos ou mais.