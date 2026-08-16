SORTE GRANDE

Apostas da Bahia faturam mais de R$ 68 mil na Quina 7093 deste domingo (16)

Concurso 7093 sorteou as dezenas 21, 41, 57, 63 e 64

Wendel de Novais

Publicado em 16 de agosto de 2026 às 15:39

Quina Crédito: Reprodução

O sorteio do concurso 7093 da Quina deixou um total de R$ 68.533,68 em prêmios para apostas feitas na Bahia neste domingo (16). Quatro jogos registrados no estado acertaram quatro das cinco dezenas sorteadas e garantiram valores em dinheiro. O concurso, realizado no Espaço da Sorte, em São Paulo, não teve ganhador na faixa principal e acumulou.

As dezenas sorteadas foram 21, 41, 57, 63 e 64. Ao todo, 37 apostas acertaram quatro números em todo o país, com prêmio individual de R$ 11.422,28. Na Bahia, uma aposta registrada em Barra do Choça, na Loterias Barra do Choça, levou R$ 11.422,28. O mesmo valor foi destinado a um jogo feito na Loteria Luz da Sorte, em Salvador, e a outro registrado na Santos Loterias, em Ubaitaba.

Já em Camaçari, três apostas premiadas foram registradas na Cinco Estrelas. Juntas, elas garantiram R$ 34.266,84. Com o prêmio principal acumulado, a estimativa para o próximo concurso da Quina, marcado para segunda-feira (17), subiu para R$ 7,6 milhões.

Veja detalhes das apostas vencedoras da Bahia na Quina 1 de 4

Quina: como jogar

Para vencer, é preciso marcar de 5 a 15 números dentre os 80 disponíveis no volante e torcer. Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha.

Ganham prêmios os acertadores de 2, 3, 4 ou 5 números. O apostador ainda pode concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos com a Teimosinha.