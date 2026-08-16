Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Apostas da Bahia faturam mais de R$ 68 mil na Quina 7093 deste domingo (16)

Concurso 7093 sorteou as dezenas 21, 41, 57, 63 e 64

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 16 de agosto de 2026 às 15:39

Quina
Quina Crédito: Reprodução

O sorteio do concurso 7093 da Quina deixou um total de R$ 68.533,68 em prêmios para apostas feitas na Bahia neste domingo (16). Quatro jogos registrados no estado acertaram quatro das cinco dezenas sorteadas e garantiram valores em dinheiro. O concurso, realizado no Espaço da Sorte, em São Paulo, não teve ganhador na faixa principal e acumulou.

As dezenas sorteadas foram 21, 41, 57, 63 e 64. Ao todo, 37 apostas acertaram quatro números em todo o país, com prêmio individual de R$ 11.422,28. Na Bahia, uma aposta registrada em Barra do Choça, na Loterias Barra do Choça, levou R$ 11.422,28. O mesmo valor foi destinado a um jogo feito na Loteria Luz da Sorte, em Salvador, e a outro registrado na Santos Loterias, em Ubaitaba.

Já em Camaçari, três apostas premiadas foram registradas na Cinco Estrelas. Juntas, elas garantiram R$ 34.266,84. Com o prêmio principal acumulado, a estimativa para o próximo concurso da Quina, marcado para segunda-feira (17), subiu para R$ 7,6 milhões.

Veja detalhes das apostas vencedoras da Bahia na Quina

Veja detalhes das apostas vencedoras da Bahia na Quina por Reprodução
Veja detalhes das apostas vencedoras da Bahia na Quina por Reprodução
Veja detalhes das apostas vencedoras da Bahia na Quina por Reprodução
Veja detalhes das apostas vencedoras da Bahia na Quina por Reprodução
1 de 4
Veja detalhes das apostas vencedoras da Bahia na Quina por Reprodução

Quina: como jogar

Para vencer, é preciso marcar de 5 a 15 números dentre os 80 disponíveis no volante e torcer. Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha.

Ganham prêmios os acertadores de 2, 3, 4 ou 5 números. O apostador ainda pode concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos com a Teimosinha.

O preço da aposta com 5 números é de R$ 3,00.

Leia mais

Imagem - Traficante do PCE que ajudou em fuga de 16 detentos em Eunápolis é preso em operação fora do estado

Traficante do PCE que ajudou em fuga de 16 detentos em Eunápolis é preso em operação fora do estado

Imagem - Deputado baiano sofre acidente após caminhonete atingir animal e cair em ribanceira

Deputado baiano sofre acidente após caminhonete atingir animal e cair em ribanceira

Imagem - Bolão da Bahia leva prêmio na Mega-Sena deste domingo (16)

Bolão da Bahia leva prêmio na Mega-Sena deste domingo (16)

Tags:

Prêmio Apostas Quina

Mais recentes

Imagem - Confira a agenda dos candidatos ao governo da Bahia nesta segunda (17)

Confira a agenda dos candidatos ao governo da Bahia nesta segunda (17)
Imagem - Salvador terá semana com pancadas de chuva e temperaturas de até 29°C; confira a previsão

Salvador terá semana com pancadas de chuva e temperaturas de até 29°C; confira a previsão
Imagem - Colisão frontal entre carro e caminhão deixa uma pessoa morta na BR-407, na Bahia

Colisão frontal entre carro e caminhão deixa uma pessoa morta na BR-407, na Bahia