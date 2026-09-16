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Apostas da Bahia que ganharam mais de R$ 4 milhões na Lotofácil da Independência custaram R$ 3,50

Bilhetes premiados acertou as 15 dezenas do concurso e garantiram uma fatia do prêmio principal

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 16 de setembro de 2026 às 20:32

Lotofácil da Independência
Lotofácil da Independência Crédito: Divulgação

Duas apostas simples registradas na Bahia faturaram uma fatia do prêmio de R$ 300 milhões no concurso nº 3780 da Lotofácil da Independência, da Caixa Econômica Federal, sorteado nesta terça-feira (15). Cada jogo teve o custo de apenas R$ 3,50.

Ambas as apostas foram registradas na cidade de Mansidão, no oeste da Bahia. Cada uma levou para casa a bolada de R$ 4.488.579,00.

Além dessas, outras duas apostas baianas vencedoras do prêmio principal são de Euclides da Cunha, no nordeste do estado. Elas foram registradas na Casa Lotérica Boa Sorte e também faturaram R$ 4.488.579,00 cada, totalizando R$ 17.954.316 em prêmios para o estado baiano.

Confira todos os ganhadores da Lotofácil da Independência

Confira todos os ganhadores por Reprodução
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Confira todos os ganhadores por Reprodução

Além dos 72 ganhadores do prêmio principal, 8.972 apostas acertaram 14 dezenas e receberam R$ 1.762,74 cada. Outras 290.866 apostas faturaram R$ 17,50 com 13 acertos. Com 12 números acertados, 3.465.636 apostas ganharam R$ 7, enquanto 19.323.208 apostadores acertaram 11 números e levaram R$ 3,50 cada.

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