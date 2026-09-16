SORTUDO

Apostas da Bahia que ganharam mais de R$ 4 milhões na Lotofácil da Independência custaram R$ 3,50

Bilhetes premiados acertou as 15 dezenas do concurso e garantiram uma fatia do prêmio principal

Elaine Sanoli

Publicado em 16 de setembro de 2026 às 20:32

Lotofácil da Independência Crédito: Divulgação

Duas apostas simples registradas na Bahia faturaram uma fatia do prêmio de R$ 300 milhões no concurso nº 3780 da Lotofácil da Independência, da Caixa Econômica Federal, sorteado nesta terça-feira (15). Cada jogo teve o custo de apenas R$ 3,50.

Ambas as apostas foram registradas na cidade de Mansidão, no oeste da Bahia. Cada uma levou para casa a bolada de R$ 4.488.579,00.

Além dessas, outras duas apostas baianas vencedoras do prêmio principal são de Euclides da Cunha, no nordeste do estado. Elas foram registradas na Casa Lotérica Boa Sorte e também faturaram R$ 4.488.579,00 cada, totalizando R$ 17.954.316 em prêmios para o estado baiano.

Confira todos os ganhadores da Lotofácil da Independência 1 de 7