LOTERIA

Apostas de Salvador e Juazeiro acertam na da Mega-Sena 3057

Cada uma faturou R$ 31,8 mil; prêmio principal acumulou

Carol Neves

Publicado em 13 de setembro de 2026 às 12:12

Mega-Sena Crédito: Agência Brasil/Arquivo

Duas apostas registradas na Bahia ficaram a apenas um número do prêmio principal da Mega-Sena neste domingo (13). Os jogos feitos em Salvador e Juazeiro acertaram cinco das seis dezenas do concurso 3.057 e vão receber R$ 31.872,72 cada.

Na capital baiana, o bilhete premiado foi registrado presencialmente na lotérica Estação da Sorte, no Shopping Paralela. Em Juazeiro, a aposta foi realizada pelos canais eletrônicos. Os dois ganhadores fizeram jogos simples, com seis números, e não participaram de bolões.

Somados, os prêmios da quina destinados à Bahia chegam a R$ 63.745,44. Em todo o Brasil, 86 apostas acertaram cinco dezenas. Na quadra, 5.234 jogos foram premiados com R$ 863,24 cada.

Os números sorteados na manhã deste domingo, em São Paulo, foram 02, 04, 16, 21, 48 e 53. Ninguém acertou as seis dezenas, e o prêmio principal, estimado em R$ 84.385.864,02, acumulou. A previsão é que o próximo concurso pague R$ 95 milhões.

A aposta mínima da Mega-Sena custa R$ 6 e permite a escolha de seis números. Os jogos podem ser feitos até as 20h, pelo horário de Brasília, em casas lotéricas, no site ou no aplicativo Loterias Caixa. A comercialização de bolões digitais segue até as 20h30.

Nas apostas on-line, o pagamento pode ser realizado por Pix, cartão de crédito ou internet banking para correntistas da Caixa. É necessário ter pelo menos 18 anos para participar.

Segundo a Caixa, a probabilidade de conquistar o prêmio principal com uma aposta simples é de uma em 50.063.860. No jogo com 20 dezenas, o limite permitido, a chance aumenta para uma em 1.292, mas o valor da aposta chega a R$ 232.560.