Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

App com 84 serviços públicos de Lauro de Freitas supera 30 mil downloads em dois meses e recebe prêmio nacional

Plataforma oferece acesso a serviços como Cadastro Único, Passe Livre Municipal e inscrições em atividades esportivas

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 16 de novembro de 2026 às 13:05

Agendamento de consultas e exames e matrícula escolar estão entre os serviços previstos para futuras atualizações
App Tá na Mão Crédito: Divulgação

O aplicativo Tá na Mão, desenvolvido pela Prefeitura de Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador, ultrapassou a marca de 30 mil downloads nos primeiros 60 dias de funcionamento. A plataforma, que disponibiliza 84 serviços digitais à população, também recebeu o prêmio IA HONORS – Governos Inteligentes 2026, durante o Fórum Brasileiro de Governança em Inteligência Artificial, realizado em São Paulo, no último dia 6.

O reconhecimento foi concedido pelo Brasil Master Group, por meio do HUB PAN | Bridges to the Future, e destacou os avanços do município na digitalização dos serviços públicos.

Entre as funcionalidades disponíveis estão acesso ao Cadastro Único, solicitação do Passe Livre Municipal, consulta ao contracheque de servidores, serviços do Tá na Mão Empreende e inscrições em modalidades esportivas.

Aplicativo foi premiado

Aplicativo Tá na Mão reúne 84 serviços digitais da Prefeitura de Lauro de Freitas por Divulgação
Ferramenta também disponibiliza consulta a contracheques de servidores e inscrições em atividades esportivas por Divulgação
Plataforma ultrapassou 30 mil downloads nos primeiros 60 dias de funcionamento por Divulgação
Aplicativo oferece acesso a serviços como Cadastro Único e Passe Livre Municipal por Divulgação
Agendamento de consultas e exames e matrícula escolar estão entre os serviços previstos para futuras atualizações por Divulgação
1 de 5
Aplicativo Tá na Mão reúne 84 serviços digitais da Prefeitura de Lauro de Freitas por Divulgação

A Prefeitura também prevê ampliar as funcionalidades do aplicativo. Entre os serviços que deverão ser incorporados estão o agendamento de consultas e exames e a matrícula escolar.

A ferramenta foi lançada com o objetivo de concentrar atendimentos municipais em uma única plataforma e reduzir a necessidade de deslocamentos presenciais. A quantidade de downloads registrada nos dois primeiros meses indica a adesão inicial dos moradores ao serviço.

A identidade visual e a campanha de divulgação do aplicativo foram desenvolvidas pela agência baiana Yellowmelon Propaganda, responsável pelo planejamento de comunicação da iniciativa. A estratégia incluiu anúncios em outdoors, mobiliário urbano, ônibus, painéis digitais, rádio e redes sociais.

A campanha adotou o conceito “Onde você estiver em Lauro, a Prefeitura tá na mão”, com peças voltadas à divulgação de serviços disponíveis na plataforma.

Mais recentes

Imagem - Homem é preso suspeito de filmar e fotografar mulheres em academia de Salvador

Homem é preso suspeito de filmar e fotografar mulheres em academia de Salvador
Imagem - Ônibus em Salvador: 32 linhas afetadas por queda de andaime retomam itinerários na Avenida Sete

Ônibus em Salvador: 32 linhas afetadas por queda de andaime retomam itinerários na Avenida Sete
Imagem - Alta da Covid acende alerta sobre automedicação; veja os riscos de corticoides e antigripais

Alta da Covid acende alerta sobre automedicação; veja os riscos de corticoides e antigripais