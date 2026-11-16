TECNOLOGIA

App com 84 serviços públicos de Lauro de Freitas supera 30 mil downloads em dois meses e recebe prêmio nacional

Plataforma oferece acesso a serviços como Cadastro Único, Passe Livre Municipal e inscrições em atividades esportivas

Carol Neves

Publicado em 16 de novembro de 2026 às 13:05

App Tá na Mão Crédito: Divulgação

O aplicativo Tá na Mão, desenvolvido pela Prefeitura de Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador, ultrapassou a marca de 30 mil downloads nos primeiros 60 dias de funcionamento. A plataforma, que disponibiliza 84 serviços digitais à população, também recebeu o prêmio IA HONORS – Governos Inteligentes 2026, durante o Fórum Brasileiro de Governança em Inteligência Artificial, realizado em São Paulo, no último dia 6.

O reconhecimento foi concedido pelo Brasil Master Group, por meio do HUB PAN | Bridges to the Future, e destacou os avanços do município na digitalização dos serviços públicos.

Entre as funcionalidades disponíveis estão acesso ao Cadastro Único, solicitação do Passe Livre Municipal, consulta ao contracheque de servidores, serviços do Tá na Mão Empreende e inscrições em modalidades esportivas.

Aplicativo foi premiado 1 de 5

A Prefeitura também prevê ampliar as funcionalidades do aplicativo. Entre os serviços que deverão ser incorporados estão o agendamento de consultas e exames e a matrícula escolar.

A ferramenta foi lançada com o objetivo de concentrar atendimentos municipais em uma única plataforma e reduzir a necessidade de deslocamentos presenciais. A quantidade de downloads registrada nos dois primeiros meses indica a adesão inicial dos moradores ao serviço.

A identidade visual e a campanha de divulgação do aplicativo foram desenvolvidas pela agência baiana Yellowmelon Propaganda, responsável pelo planejamento de comunicação da iniciativa. A estratégia incluiu anúncios em outdoors, mobiliário urbano, ônibus, painéis digitais, rádio e redes sociais.