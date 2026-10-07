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Arara é resgatada debilitada e sem conseguir voar no interior da Bahia

Ave foi encontrada nas proximidades de uma faculdade em Vitória da Conquista e encaminhada para avaliação veterinária no Cetas

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 7 de outubro de 2026 às 19:45

Arara é resgatada debilitada e sem conseguir voar no interior da Bahia
Arara é resgatada debilitada e sem conseguir voar no interior da Bahia Crédito: Reprodução

Uma arara-canindé foi resgatada na última segunda-feira (5), em Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia. O animal foi encontrado com sinais de debilidade e encaminhado pelo Grupo de Apoio ao Meio Ambiente (Gama), da Guarda Municipal, ao Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cetas).

Segundo informações da prefeitura, a ave estava nas proximidades da Faculdade Unex, antiga FTC, e apresentava dificuldades para voar. Ela está recebendo cuidados e passando por exames para avaliação de seu estado de saúde.

Arara é resgatada debilitada e sem conseguir voar no interior da Bahia

Arara é resgatada debilitada e sem conseguir voar no interior da Bahia por Reprodução
Arara é resgatada debilitada e sem conseguir voar no interior da Bahia por Reprodução
Arara é resgatada debilitada e sem conseguir voar no interior da Bahia por Reprodução
Arara é resgatada debilitada e sem conseguir voar no interior da Bahia por Reprodução
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Arara é resgatada debilitada e sem conseguir voar no interior da Bahia por Reprodução

O resgate foi solicitado por um segurança da instituição, que percebeu que a arara estava com dificuldades para voar e aparentava procurar alimento. Funcionários da faculdade e pessoas que estavam nas proximidades também colaboraram com a ação, disponibilizando frutas e escadas para auxiliar a equipe.

De acordo com o coordenador do Cetas, Aderbal Azevedo, a arara apresenta boas condições físicas e está com as penas íntegras. No entanto, uma avaliação clínica mais detalhada depende dos resultados dos exames de sangue.

“Ela chegou e a gente tem acompanhado a condição dela. É uma arara-canindé e, provavelmente, estava com fome porque naturalmente não encontrou alimento onde estava solta. Mas ela está com aspecto bom, com as penas íntegras. Após a avaliação clínica, ela será incorporada às outras aves que temos aqui e, futuramente, será devolvida à natureza”, explicou Aderbal.

A orientação para quem encontrar um animal silvestre aparentemente debilitado, ferido ou em situação de risco é não tentar capturá-lo ou mantê-lo em casa. O recomendado é acionar as equipes responsáveis para que o resgate seja realizado de forma adequada e segura.

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