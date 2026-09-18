CRIME AMBIENTAL

Araras e papagaios: mais de 35 aves silvestres são resgatadas durante transporte clandestino na Bahia

Animais foram encontrados em caixas de papel em um trecho da BR-110, em Paulo Afonso

Elaine Sanoli

Publicado em 18 de setembro de 2026 às 19:28

Araras e papagaios são resgatadas durante transporte clandestino na Bahia Crédito: Divulgação/PRF

Trinta e sete aves silvestres foram resgatadas enquanto eram transportadas clandestinamente da Bahia com destino a Pernambuco, na última quarta-feira (16). Os animais foram localizados em um veículo abordado no km 17 da BR-110, em Paulo Afonso, no norte da Bahia.

Entre os animais, estavam 28 filhotes de papagaio, sete araras-canindé adultas e duas araras-vermelhas adultas.

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O veículo foi interceptado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) por volta das 17h. Durante a fiscalização, a equipe constatou que as aves eram transportadas sem a documentação, licença ou autorização ambiental exigidas pela legislação para o transporte regular de fauna silvestre.

Além disso, os animais eram mantidos em condições consideradas inadequadas para o transporte e incompatíveis com o bem-estar deles. O condutor do automóvel informou que havia sido contratado apenas para realizar o transporte das aves.