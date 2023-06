Arraiá da Ceasinha anima Mercado do Rio Vermelho durante o período de São João

. Crédito: Fotos: Feijão Almeida/GOVBA

Os festejos juninos começaram no Mercado do Rio Vermelho, em Salvador, com uma programação gratuita, que compõe o “Arraiá da Ceasinha”. O local vai contar com apresentações musicais do Trio Pé na Chinela, de sexta a domingo, até o dia 2 de julho. A programação é parte das atividades do São João da Bahia, anunciadas na última terça-feira (6) pelo Governo do Estado.

Segundo Cristiane Dada, coordenadora de mercados e Ceasa da SDE, a expectativa é de que ocorra um aumento de 50% das vendas durante o período festivo. “Na semana do São João, principalmente, tende a aumentar ainda mais. Além de ser um equipamento com potencial turístico, o mercado está abastecido de produtos típicos do período. Entre os mais procurados, milho, amendoim, bolos e licor, que não podem faltar”. Ela informou ainda que, para animar o público em compras, o trio nordestino vai circular pelos corredores e se apresentar na praça de alimentação no horário de almoço. O técnico de promoção da Secretaria de Turismo do Estado, Luiz Castro, destacou que o Arraiá da Ceasinha é um evento que reúne o turismo gastronômico e cultural. “Quando a gente leva atrações culturais para um grande centro gastronômico, está incentivando esses dois segmentos. E a Ceasinha é um lugar tradicional na venda de produtos da agricultura familiar. Então, promover essa ação em época junina foi uma grande sacada do Governo do Estado”.

Dionísio Rios, mais conhecido como Alemão, vice-presidente da Associação dos Permissionários do Mercado do Rio Vermelho, apoiou a iniciativa das secretarias estaduais. “Essa ação vai ser muito boa para o mercado. A gente vem de quase três anos de pandemia, com movimento fraco, e agora é hora de aquecer as vendas”, pontou Alemão, confiante no aumento do movimento.

Os clientes também se mostraram animados. Luiz Sérgio Silva, que esteve no local em busca de outros produtos, aproveitou para pesquisar os valores dos ingredientes para as receitas típicas. “Os preços estão bons. Principalmente, porque você acha de tudo. Não precisa ficar se deslocando. Esse ano, especialmente, a expectativa está muito grande em relação aos festejos. Milho, amendoim, mugunzá, arroz doce, tudo o que é de São João é agradável ao meu paladar”, declarou Serjão, como é conhecido. O horário de funcionamento do Mercado do Rio Vermelho vai se manter normal nesse período, das 7h às 18h, de segunda a sábado. Aos domingos, abre das 7h às 14h, e a praça de alimentação funciona até 16h. O Centro de Abastecimento da Bahia do CIA-Aeroporto, na Região Metropolitana de Salvador, também administrado pela SDE, funcionará em horário especial durante o São João. Às segundas, quartas e sextas, os portões serão abertos às 3h para permissionários e funcionários e às 4h para os clientes. O espaço funciona até 17h. Nas terças, quintas e sábados, o horário de funcionamento é das 5h às 13h para todos. Em Salvador e no interior do Estado, as atividades festivas de São João já movimentam a economia local com procura por produtos da época e festejos juninos que antecedem a data oficial na Bahia.