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Assessor de vereador morre aos 20 anos após moto bater em árvore na Bahia

David Macedo Oliveira era sobrinho do vereador Boy do Bonfim

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 7 de setembro de 2026 às 12:59

David Macedo Oliveira
David Macedo Oliveira Crédito: Reprodução

Um jovem de 20 anos morreu após a motocicleta que conduzia bater em uma árvore em Ipirá, no interiro da Bahia, no domingo (6). David Macedo Oliveira trabalhava como assessor do vereador Boy do Bonfim e também era sobrinho do parlamentar. A namorada dele, que estava na moto, ficou ferida.

O acidente aconteceu por volta das 5h, no bairro Mirante, na entrada da cidade, segundo informações repassadas pela assessoria da Câmara Municipal. David foi socorrido e encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Ipirá, mas não resistiu aos ferimentos.

Jovem assessor tinha apenas 20 anos

David morreu em acidente de moto por Reprodução
David morreu em acidente de moto por Reprodução
David morreu em acidente de moto por Reprodução
David morreu em acidente de moto por Reprodução
David morreu em acidente de moto por Reprodução
David morreu em acidente de moto por Reprodução
David morreu em acidente de moto por Reprodução
David Macedo Oliveira por Reprodução
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David morreu em acidente de moto por Reprodução

A jovem que acompanhava David também recebeu atendimento na unidade de saúde e permaneceu em observação. Conforme as informações recebidas pela Câmara, ela passa bem.

A ocorrência foi registrada pela Delegacia Territorial (DT) de Ipirá. As circunstâncias da colisão não foram detalhadas.

A morte de David provocou manifestações de pesar entre políticos e pessoas próximas à família. A Câmara Municipal lamentou a perda do colaborador e destacou a passagem dele pela instituição.

“David deixa sua contribuição, seu carinho e sua presença na história desta instituição e no coração de todos que tiveram a oportunidade de conviver com ele”, afirmou o Legislativo municipal em nota.

O prefeito de Ipirá, Thiago do Vale, também se manifestou e descreveu David como “sobrinho do amigo e vereador Boy do Bonfim”. O vereador Raimundo do Malhador, por sua vez, lembrou que o jovem era assessor do colega e afirmou que ele tinha “um futuro promissor”.

O vereador Rony do Queijo prestou solidariedade à família e aos amigos. Já Nielson Buraem lamentou a morte “precoce” do jovem.

Tio e chefe de David, Boy do Bonfim publicou uma nota nas redes sociais para comunicar a morte do sobrinho. “É com profundo pesar que comunicamos o falecimento do meu querido sobrinho David Macedo Oliveira”, diz trecho da mensagem. “Descanse em paz, meu sobrinho David. Você estará para sempre em nossos corações.”

O velório foi realizado no Centro de Velório PAF São Paulo. O sepultamento ocorreu às 10h desta segunda, no Cemitério Vale das Flores, em Ipirá.

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