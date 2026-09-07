ACIDENTE

Assessor de vereador morre aos 20 anos após moto bater em árvore na Bahia

David Macedo Oliveira era sobrinho do vereador Boy do Bonfim

Carol Neves

Publicado em 7 de setembro de 2026 às 12:59

David Macedo Oliveira Crédito: Reprodução

Um jovem de 20 anos morreu após a motocicleta que conduzia bater em uma árvore em Ipirá, no interiro da Bahia, no domingo (6). David Macedo Oliveira trabalhava como assessor do vereador Boy do Bonfim e também era sobrinho do parlamentar. A namorada dele, que estava na moto, ficou ferida.

O acidente aconteceu por volta das 5h, no bairro Mirante, na entrada da cidade, segundo informações repassadas pela assessoria da Câmara Municipal. David foi socorrido e encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Ipirá, mas não resistiu aos ferimentos.

Jovem assessor tinha apenas 20 anos 1 de 8

A jovem que acompanhava David também recebeu atendimento na unidade de saúde e permaneceu em observação. Conforme as informações recebidas pela Câmara, ela passa bem.

A ocorrência foi registrada pela Delegacia Territorial (DT) de Ipirá. As circunstâncias da colisão não foram detalhadas.

A morte de David provocou manifestações de pesar entre políticos e pessoas próximas à família. A Câmara Municipal lamentou a perda do colaborador e destacou a passagem dele pela instituição.

“David deixa sua contribuição, seu carinho e sua presença na história desta instituição e no coração de todos que tiveram a oportunidade de conviver com ele”, afirmou o Legislativo municipal em nota.

O prefeito de Ipirá, Thiago do Vale, também se manifestou e descreveu David como “sobrinho do amigo e vereador Boy do Bonfim”. O vereador Raimundo do Malhador, por sua vez, lembrou que o jovem era assessor do colega e afirmou que ele tinha “um futuro promissor”.

O vereador Rony do Queijo prestou solidariedade à família e aos amigos. Já Nielson Buraem lamentou a morte “precoce” do jovem.

Tio e chefe de David, Boy do Bonfim publicou uma nota nas redes sociais para comunicar a morte do sobrinho. “É com profundo pesar que comunicamos o falecimento do meu querido sobrinho David Macedo Oliveira”, diz trecho da mensagem. “Descanse em paz, meu sobrinho David. Você estará para sempre em nossos corações.”