INVESTIGAÇÃO

Ataque a sistema do BRB desvia R$ 43 milhões em depósitos judiciais do TJ-BA

Tribunal afirma que seus sistemas não foram invadidos; banco diz que beneficiários não terão prejuízo financeiro

Carol Neves

Publicado em 24 de setembro de 2026 às 07:46

TJ-BA Crédito: Divulgação

Um incidente de segurança na plataforma BRBJUS, do Banco de Brasília (BRB), resultou no desvio de R$ 43 milhões em depósitos judiciais do Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA). O banco ainda apura como ocorreu o ataque e informou que não haverá prejuízo financeiro para os tribunais, as contas judiciais ou os beneficiários.

O TJ-BA afirmou que a falha ocorreu no ambiente tecnológico do BRB, responsável pela gestão da plataforma e das credenciais envolvidas nos acessos. Segundo a Corte, seus sistemas internos não apresentam sinais de invasão ou vulnerabilidade e seguem sob monitoramento reforçado.

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Em documento assinado pelo presidente do BRB, Nelson Sousa, o banco reconheceu um comportamento atípico no sistema. A instituição disse que a conclusão do diagnóstico depende da análise da causa do incidente, da sequência dos eventos e das evidências técnicas. Equipes de tecnologia trabalham para identificar os responsáveis. Fontes do banco avaliam a possibilidade de o ataque ter partido do exterior e levantam a suspeita de motivação política, hipóteses ainda não confirmadas.

O serviço BRBJUS ficou indisponível após o incidente. O BRB informou que mobilizou equipes técnicas e que a retomada integral depende de testes, auditorias de segurança e novos controles.

A gestão dos depósitos judiciais pelo BRB é alvo de uma disputa no Supremo Tribunal Federal (STF). Em 21 de agosto, o TJ-BA anunciou o fim do contrato com o banco e uma nova forma de administrar os recursos. Cinco dias depois, o ministro Luiz Fux determinou a manutenção do vínculo por mais 90 dias. Após o desvio, a Presidência do tribunal acionou a Procuradoria-Geral do Estado da Bahia para comunicar o caso no processo que tramita no STF e tomar medidas judiciais e administrativas contra o BRB.

Nas redes sociais, advogados relataram preocupação com os valores depositados em processos. "Sobre o caso dos depósitos judicias do TJBA e o BRB: recebi relato de colega dizendo que a vara juntou no processo extrato da conta judicial ZERADA!!! Detalhe, ele já estava com alvará expedido, pendente apenas da assinatura do juiz.", escreveu uma profissional."Sumiu o depósito de um cliente de mais de R$24 mil… Ainda bem que estava certificado nos autos", relatou um advogado em resposta.