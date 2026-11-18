CRIME AMBIENTAL

Aves silvestres mantidas em cativeiro na Bahia são resgatadas pela PRF

Animais foram encontrados em gaiolas durante fiscalizações em Senhor do Bonfim. Dois homens foram responsabilizados por manter pássaros sem autorização ambiental

Perla Ribeiro

Publicado em 18 de novembro de 2026 às 13:22

Aves silvestres mantidas em cativeiro na Bahia são resgatadas pela PRF Crédito: Divulgação/PRF

Dez aves silvestres que eram mantidas em cativeiro foram resgatadas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Senhor do Bonfim, no norte da Bahia. Os animais foram encontrados em duas ocorrências registradas na terça-feira (17), durante fiscalizações realizadas pelos policiais no município. Entre as aves resgatadas estão azulão, baiano, golinho e tico-tico-rei-cinza.

A primeira situação foi identificada durante uma ronda no distrito de Carrapichel. Os policiais avistaram uma motocicleta ocupada por dois homens e perceberam que um dos passageiros transportava um objeto semelhante a uma gaiola, coberto por um tecido. Na abordagem, a equipe constatou que o objeto continha uma ave silvestre. Questionado pelos policiais, o passageiro informou que havia ido buscar o animal e revelou que mantinha outros três pássaros em casa.

Mais de 40 aves silvestres são resgatadas de cativeiro clandestino na Bahia 1 de 6

Os agentes acompanharam o homem até a residência, onde os demais animais foram entregues voluntariamente. Nessa primeira ocorrência, foram resgatadas quatro aves: um tico-tico-rei-cinza, um azulão, um baiano e uma fêmea de golinho.

Mais seis aves são encontradas em residência

A segunda ocorrência foi registrada por volta das 15h55, no povoado de Itapicuru. Durante os procedimentos relacionados ao primeiro caso, os policiais visualizaram várias gaiolas com pássaros na área externa de uma residência.

Ao verificar a situação, o responsável pelo imóvel informou que não possuía autorização dos órgãos ambientais para manter os animais em cativeiro. No local, foram encontradas e resgatadas outras seis aves: cinco tico-tico-rei-cinza e um baiano.

Responsáveis podem responder por crime ambiental

Os envolvidos foram responsabilizados, em tese, por crime ambiental previsto no artigo 29 da Lei nº 9.605/1998, que estabelece punições para condutas como capturar e manter animais da fauna silvestre em cativeiro sem a devida autorização.