TURISMO

Azul anuncia 780 voos extras na Bahia para alta temporada

Operação especial entre dezembro e fevereiro terá voos adicionais para Salvador, Porto Seguro e Ilhéus

Wendel de Novais

Publicado em 27 de setembro de 2026 às 14:01

Azul projeta mais voos para o verão Crédito: Reprodução

Salvador, Porto Seguro e Ilhéus terão reforço na malha aérea durante a alta temporada de verão. A Azul programou 780 operações extras, entre chegadas e partidas, nos três aeroportos baianos entre 5 de dezembro de 2026 e 14 de fevereiro de 2027. A ampliação representa cerca de 115 mil assentos adicionais no estado.

O aumento da oferta vai ampliar as conexões da Bahia com dez aeroportos do país. Estão incluídos Congonhas e Guarulhos, em São Paulo; Viracopos, em Campinas; Confins, em Minas Gerais; além de Curitiba, Goiânia, Presidente Prudente, Porto Alegre, Recife e São José do Rio Preto.

Salvador concentrará parte do reforço. Serão 150 voos adicionais, considerando os dois sentidos, na ligação com Viracopos. A capital baiana também terá outras 110 operações extras entre chegadas e partidas para Congonhas.

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Em Porto Seguro, a programação prevê 150 voos extras de ida e volta com Confins. A cidade terá ainda 90 operações adicionais na conexão com Congonhas. Já o aeroporto de Ilhéus receberá 90 operações extras na rota com o aeroporto paulista, também considerando os dois sentidos.

O reforço na Bahia integra a programação especial da companhia para o período de maior movimento do verão. Em todo o país, a Azul prevê acrescentar cerca de 2,5 mil voos à operação regular, com aproximadamente 370 mil novos assentos.