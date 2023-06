Bahia é atingida por cerca de 10 mil raios em maio, segundo Climatempo

Cerca de 10 mil raios atingiram a Bahia no mês passado, de acordo com dados do Climatempo que constam na base da Neoenergia Coelba. Esse volume, associado aos fortes ventos, pode representar riscos de segurança à população e ao fornecimento de energia, embora o sistema elétrico conte com para-raios em sua extensão. Além das descargas atmosféricas, informa a Neoenergia Coelba, a adversidade climática, aliada a rajadas de ventos de maior intensidade e fortes chuvas, aumenta a incidência de objetos e vegetações de grande porte sobre a rede elétrica, bem como obstrui e alaga vias de acessos a bairros e municípios.

Por isso, é preciso saber o que fazer e o que evitar quando se escuta um trovão — barulho característico de um raio. Segundo o Grupo de Eletricidade Atmosférica do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, 80% dos casos de morte provocada por raios podem ser evitados se as pessoas souberem como se proteger. Confira as orientações:Ao ar livre, sempre mantenha uma distância segura da rede elétrica, independentemente de estar, ou não, chovendo; Se possível, fique dentro de casa ou em local abrigado durante a chuva; Não instale, desligue ou remova antenas se estiver chovendo, e, se sua antena cair sobre a rede ou próximo a ela, nunca tente segurá-la ou recuperá-la; Desconecte das tomadas, com segurança e sempre pelo plug, os aparelhos eletrônicos que não estiverem sendo usados; Caso encontre um fio caído, não se aproxime e ligue imediatamente para o 116 da Neoenergia Coelba; Não pratique atividades de agropecuária ao ar livre durante tempestades, pois essa é a circunstância mais vulnerável durante uma tempestade com raios; Afaste-se de carros e tratores e não ande de moto, bicicletas nem fique ao lado de meios de transporte em geral; Evite ficar em lugares abertos, como praias, campos de futebol, embaixo de árvores ou perto de cercas; Evite tocar em objetos que conduzem eletricidades, a exemplo de celular conectado ao carregador, telefone com fio e objetos metálicos grandes; Não se abrigue em locais como sacadas, varandas, toldos e deques; Opção segura de abrigo, caso esteja na rua: busque um veículo fechado e fique dentro dele, com as portas e janelas fechadas, sem encostar-se à lataria até a tempestade passar.