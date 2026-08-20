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Elaine Sanoli
Publicado em 20 de agosto de 2026 às 21:47
Nove cidades baianas estarão em alerta para a ocorrência de vendaval nesta sexta-feira (21). O alerta amarelo do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), que indica perigo potencial, é válido da meia-noite até as 23h59.
De acordo com o Inmet, as cidades sob alerta podem registrar ventos com velocidades entre 40 km/h e 60 km/h. Apesar do cenário, há baixo risco de queda de galhos de árvores.
As cidades baianas afetadas estão localizadas no sul do estado: Alcobaça, Caravelas, Itabela, Itamaraju, Mucuri, Nova Viçosa, Porto Seguro, Prado e Teixeira de Freitas.
O alerta também se estende a cidades do Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo. No Rio de Janeiro e em São Paulo, os ventos devem apresentar maior intensidade, podendo alcançar 100 km/h. Nesses casos, há risco de queda de árvores, destelhamento de casas e danos gerais em edificações e plantações.