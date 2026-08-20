PERIGO POTENCIAL

Bahia entra em alerta de vendaval do Inmet; ventos podem chegar a 60 km/h

Alerta amarelo é válido da meia-noite desta sexta (20) até as 23h59

Elaine Sanoli

Publicado em 20 de agosto de 2026 às 21:47

Vendaval - Imagem ilustrativa Crédito: Reprodução

Nove cidades baianas estarão em alerta para a ocorrência de vendaval nesta sexta-feira (21). O alerta amarelo do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), que indica perigo potencial, é válido da meia-noite até as 23h59.

De acordo com o Inmet, as cidades sob alerta podem registrar ventos com velocidades entre 40 km/h e 60 km/h. Apesar do cenário, há baixo risco de queda de galhos de árvores.

As cidades baianas afetadas estão localizadas no sul do estado: Alcobaça, Caravelas, Itabela, Itamaraju, Mucuri, Nova Viçosa, Porto Seguro, Prado e Teixeira de Freitas.