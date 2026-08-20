Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Bahia entra em alerta de vendaval do Inmet; ventos podem chegar a 60 km/h

Alerta amarelo é válido da meia-noite desta sexta (20) até as 23h59

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 20 de agosto de 2026 às 21:47

Vendaval - Imagem ilustrativa
Vendaval - Imagem ilustrativa Crédito: Reprodução

Nove cidades baianas estarão em alerta para a ocorrência de vendaval nesta sexta-feira (21). O alerta amarelo do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), que indica perigo potencial, é válido da meia-noite até as 23h59.

De acordo com o Inmet, as cidades sob alerta podem registrar ventos com velocidades entre 40 km/h e 60 km/h. Apesar do cenário, há baixo risco de queda de galhos de árvores.

As cidades baianas afetadas estão localizadas no sul do estado: Alcobaça, Caravelas, Itabela, Itamaraju, Mucuri, Nova Viçosa, Porto Seguro, Prado e Teixeira de Freitas.

O alerta também se estende a cidades do Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo. No Rio de Janeiro e em São Paulo, os ventos devem apresentar maior intensidade, podendo alcançar 100 km/h. Nesses casos, há risco de queda de árvores, destelhamento de casas e danos gerais em edificações e plantações.

Mais recentes

Imagem - Justiça absolve dois homens acusados de triplo homicídio em Dias D’Ávila

Justiça absolve dois homens acusados de triplo homicídio em Dias D’Ávila
Imagem - Opanijé mistura rap e candomblé em show na Casa Rosa

Opanijé mistura rap e candomblé em show na Casa Rosa
Imagem - Salvador terá laboratórios gratuitos de videomapping e artes digitais. Saiba como se inscrever

Salvador terá laboratórios gratuitos de videomapping e artes digitais. Saiba como se inscrever